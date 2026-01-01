¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÇÔ°ø¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯¤â×ÖÅÙ¤Ê¤·¡ª¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¾×·â·èÃå¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤òà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¡£¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¡×¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï²¼ÇÏÉ¾°Ê¾å¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Ë²¦¼Ô¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢Ì¤Íè¤Ïº¸¤Î½³¤ê¤òÊü¤Á¤Ä¤Äµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢³«»Ï¤«¤éÌó£´£µÉÃ¤ÇÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È·Ú¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆ¬¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤êÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æº£ÅÙ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÈïÃÆ¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁÈ¤ßÉú¤µ¤ì¤ÆÇØÃæ¤ËÇÏ¾è¤ê¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ÈÂ¦Æ¬Éô¤Ë¸Ç¤¤·ý¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ò²¿È¯¤â¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢Æ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ£²Ê¬£µ£´ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡Ö£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ç¤Ï¥¢¥´¤Î¹üÀÞ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¤Ï´ããÝÄì¹üÀÞ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç»î¹çÅ¸³«¤ò¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Î©¤ÁÊý¡¢Æ¨¤²Êý¡¢¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¸å¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊý¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÉé¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÌ¤Íè¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤«¤é¸«¤Æº¸Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î³°Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤è¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤È²¶¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦¡Ä¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿Ì¤Íè¤¬¤Ê¤¼ÇÔ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÂÇ·â¤â¿²µ»¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤âÂÎÎÏ¤âÁ´Éô¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬£³ÅÙ¸«¤é¤ì¤¿Åê¤²µ»¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï°ìÈ¯¤Ç¤âÅê¤²¤¿Êý¤¬Èè¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸³¬µé¤ÎÁª¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò£³È¯¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤ª²½¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤â¤½¤â²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥µ¥¸¤òÅê¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤ä¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÃÇ¤º¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖºÇ¸å¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Ë¤¤¤ÆÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤ë¤«¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥»¥³¥ó¥É¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ¡¢¤½¤â¤½¤âÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬à¼ÒÄ¹á¤À¤«¤é¥»¥³¥ó¥É¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¡£
¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤¬àÄ«ÁÒÌ¤Íè·ÐºÑ·÷á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤âà»ß¤á¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦á¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÄÌÚ¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥Î¥¸¥â¥Õ¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤ò£²´§²¦¼Ô¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£¶¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê£³£°¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î£²´§Àï¤òÄó¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¥¸¥â¥Õ¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¡Ä¡×¤È¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡£ÄÌÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£