「今日好き」りんか、美脚透けタイツコーデ披露 母親とのショッピングショットに反響「お洒落で絶対目立つ」「脚綺麗で憧れる」
【モデルプレス＝2026/01/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが2025年12月31日までに、自身のInstagramを更新。母親と出かけたショッピングでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「絶対目立つ」美脚透けタイツコーデ
りんかは「コストコいってきたー！！魔王を連れ回して」と記し、「魔王」こと母親と2人でショッピングに出かけた際のオフショットを複数枚投稿。2人で仲良く並んだバックショットや飲み物を手にしたショットなどとともに、大きなカートを押すサングラスをかけたソロショットも公開しており、ファーのアウターとミニ丈のボトムスのコーディネートで、透け感のあるタイツをはいた美しい脚が際立っている。
この投稿には「お洒落で絶対目立つ」「脚綺麗で憧れる」「仲良し親子尊い」「サングラスでもオーラ凄い」「可愛すぎる」「目を奪われる美女」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「絶対目立つ」美脚透けタイツコーデ
◆りんか、母親とショッピング姿公開
りんかは「コストコいってきたー！！魔王を連れ回して」と記し、「魔王」こと母親と2人でショッピングに出かけた際のオフショットを複数枚投稿。2人で仲良く並んだバックショットや飲み物を手にしたショットなどとともに、大きなカートを押すサングラスをかけたソロショットも公開しており、ファーのアウターとミニ丈のボトムスのコーディネートで、透け感のあるタイツをはいた美しい脚が際立っている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿には「お洒落で絶対目立つ」「脚綺麗で憧れる」「仲良し親子尊い」「サングラスでもオーラ凄い」「可愛すぎる」「目を奪われる美女」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】