指原莉乃・FRUITS ZIPPER月足天音・CANDY TUNE村川緋杏、元HKT48の密着3ショット「泣ける」「大舞台で集結かっこよすぎ」
【モデルプレス＝2026/01/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音と7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントの指原莉乃との3ショットを公開し、話題となっている。
【写真】元HKT48「神メンバー」集合ショット
月足は「FRUITS ZIPPER！念願の初出場！2025年の12月31日が人生の宝物になりました。ここまで一緒にいてくれたファンの皆さまや関係者の皆さまへ、心から大好きです！！これからもずっとよろしくお願いします！」と感謝。「びびあんとさしさんと今日も集まれたよ」とつづり、かつてHKT48のメンバーとして活動していた指原、村川との3ショットを公開。月足、村川はそれぞれ自身のグループで、指原はAKB48のレジェンドOGとして出場していた。
村川も「さしさんと天音と紅白」とつづり、指原を月足と2人で囲んだ密着ショットを公開している。
この投稿にファンからは「まさかこの3人の並びが見れるなんて」「泣ける」「大舞台で集結かっこよすぎ」「エモい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆指原莉乃・月足天音・村川緋杏、元HKT48が集結
◆指原莉乃・月足天音・村川緋杏、3ショットに反響
