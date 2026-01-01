堺小春、離婚を公表「お互いの幸せを考えた末に…」 堺正章・岡田美里元夫妻の次女
タレントの堺正章（79）と岡田美里（64）元夫妻の次女で、女優の堺小春（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。離婚を発表した。
【写真】後ろ姿で…堺小春、離婚を公表「お互いの幸せを考えた末に…」
小春は「新年あけましておめでとうございます。この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です。今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と写真を添えて伝えた。
小春は1994年3月10日生まれ、東京都出身。2004年にミュージカル『アニー』でデビュー（栗原小春名義）。舞台『転校生』（15年）、映画『心が叫びたがってるんだ』（17年）に出演するなど、幅広く活躍。2021年9月に結婚を発表していた。
