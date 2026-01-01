Ç¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¡¢43ºÐ¤Ç½Ð»º¡Ä¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ï¤¤¡×¿¿ÌÚ¤è¤¦»Òà¹âÎð¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ëá»Ñ¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ë¡Á¡×¡Ö¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¾¥Ã¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼
ÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤â¡Ä
¡¡Àè·î24Æü¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò(43)¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅª¹âÎð¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¶²¤¤¤Î¤ËÏ·´ã¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦´ª¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤â¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ï¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤ÎÃ²¤Åê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¤»¤ºÏ·´ã¶À»È¤ª¤¦¡ª¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÏ·´ãÃç´Ö¡×¡Ö´ª¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¡ÖÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö»ä¤Ï¿¼ÄÞ¤·¤¿¶ì¤¤µ²±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»äÀ¸³è¤À¤±¤É´é¤Ï¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÇØ¶Ú¤¬¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¿ÌÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£09Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬15Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯¤Ë¤Ï»ö¼Âº§¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯7·î¤ËYouTube¤ÇÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¡¢10·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î24Æü¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£