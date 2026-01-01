真っ青な海に突き出した岬に馬が暮らしている。宮崎県串間市の都井岬は、九州の地図で見れば、福岡市の対角線上にある。国の天然記念物の御崎馬が100頭ほど。人は餌をやらず、近づかず、手入れもしない▼日本書紀が「馬ならば日向の駒」と記した地。その流れをくむ牧場は300年も前に開かれた。丘で陽光を浴びる馬もいれば、若駒と木陰にじっと立つ馬の一家も。冬枯れの草をはむ音は、ばりっ、ばりっと思いのほか大きい。どの馬も人の気配に全く動ぜず、恐れず、こびない▼宮崎生まれの作家、中村地平は風土記「日向」にその姿を書いた。牧草や日陰、風雨の状況を考えて、御崎馬は自分たちがすむ場所を決める。それを「立ち場」と呼ぶそうだ。それぞれの立ち場を中心に水や牧草を求めて歩き、ここに戻ってくる▼牧場の馬に比べれば、寿命は短いが自由さがある。岬の看板には＜好きなものを食べ、好きな相手と結婚し、自由に暮らす姿は生き物本来の気高さを感じます＞と書かれていた▼午（うま）年、新しい年が始まった。人を出し抜く＜生き馬の目を抜く＞ような風潮はこれ以上強まらないでほしい。＜人には添うてみよ、馬には乗ってみよ＞の言葉もある。人の善しあしは、実際に接してみないとわからない。＜馬が合う＞人との出会いがあるかも▼穏やかに日々を生きる馬たちの気高さを見習って、「立ち場」を大切にして歩みたい。