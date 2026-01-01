「皇后杯決勝、広島２−１ＩＮＡＣ神戸」（１日、ＭＵＦＧスタジアム）

終盤に勝ち越した広島が初優勝を果たした。ＩＮＡＣ神戸は２年ぶり８度目の優勝を逃した。同大会の決勝がＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で元日開催されたのは１４年ぶり。バックスタンド自由席が無料開放された中、観客は１万６５２７人だった。

広島は０−０の前半３１分、左サイドからのクロスにＦＷ李誠雅が頭で合わせて先制。ただ、その後はＦＷ上野真実がＰＫを止められるなど、なかなか追加点を奪えない時間が続いた。

すると、後半２１分、ゴール右前のこぼれ球に反応したＩＮＡＣ神戸の日本代表ＭＦ成宮唯が中央へパスを送ると、ＦＷ久保田真生に決められて同点に追いつかれる。そのまま延長戦突入がよぎった後半追加タイム、前線でボールを収めた上野からパスを受け取った日本代表ＦＷ中嶋淑乃が劇的な決勝ゴールを決めた。インタビューで中嶋は「めちゃくちゃうれしいです。体力的にも延長厳しかったので、ワンチャンスを狙ってました」と振り返った。

１４年ぶりの元日決勝。新装された国立競技場では初開催となった。同試合では車いす席を含むバックスタンド自由席を無料開放。バックスタンドの１層、２層席は観客で埋め尽くされ、３層席も前方を中心に一定数の観客が熱戦を見守った。観客数は１万６５２７人で、１４年前に男子の天皇杯前に開催された元日決勝の２万９７７人（同大会最多）には届かなかった。一方で、３０６３人だった昨年の決勝戦（エディオンピースウイング広島）からは大幅に増加となった。