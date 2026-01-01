「今日好き」田中陽菜、スラリ美脚コーデ披露「外国映画の主人公みたい」「スタイル良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた田中陽菜が2025年12月31日、自身のInstagramを更新。映画館でのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK「外国映画の主人公みたい」スラリ美脚コーデ
田中は「久しぶりに映画行った！怖かった！楽しかった！」とつづり、映画館を訪れた際のプライベートショットを複数枚投稿。金髪にカチューシャをつけたヘアスタイルに、ピンクのカーディガン、白いミニボトムスを身に着けて座っており、手に持ったポップコーンと飲み物のトレイの下には、スラリと長く美しい脚がのぞいている。
この投稿には「外国映画の主人公みたい」「スタイル良すぎる」「コーデめちゃくちゃ可愛い」「何もかも素敵」「色白で脚が長くて憧れる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
◆田中陽菜、映画館コーデ披露
◆田中陽菜の投稿に反響
