チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児誕生を報告した。インスタグラムも更新し、愛娘を抱っこする姿やミルクをあげる姿を披露した。

「あけましておめでとうございます！！この度、はじめしゃちょーに第一子が誕生しました」と第1子誕生を報告。我が子を抱っこする姿やミルクをあげる姿を公開し、「今後は自分だけではなく、家族のためにもYouTube頑張ります！！今年もよろしくお願いします！」とつづった。

YouTubeでは袴姿で動画に登場。「私事ではありますが2026年の最初ということで報告がございます。赤ちゃんが生まれました」と発表。赤ちゃんを抱いて再び画面に登場し、「世の中には他の赤ちゃんもいっぱいいるんですよ。うちの子が一番可愛いです」と親バカぶりを発揮。

「ミニはじ」と呼ぶ娘について「子供を動画に出すか出さないかっていう判断もあるんですけども、僕は娘と楽しい動画が撮れたら幸せなので、僕的には撮りたいと思ってて」と、動画に“出演”する可能性にも言及した。

はじめしゃちょーは2012年8月に自身のチャンネルを開設し、ユーチューバーとしての活動を開始。チャンネル登録者数は1630万人と、日本を代表するユーチューバーとして人気を博している。私生活では昨年8月に年下の一般女性との結婚を発表した。