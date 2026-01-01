『さんタク』今年は映画『国宝』コントからスタート 念のため明石家さんまが確認「フジテレビ、新年を迎えられた？」
明石家さんまと木村拓哉によるフジテレビの正月恒例の特番『さんタク』（後2：50）が1月1日に放送された。
【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショット
2026年で24年連続の放送となるこの番組は、さんまと木村のふたりが、互いにやってみたいことをトークで決定し、「有言“即”実行」をモットーに、あらゆることに挑戦。今回も例年と同じくスタジオトークとロケの模様を凝縮してお届け。スタジオトークでは、この番組だからこそ聞くことのできるさんまと木村の貴重なエピソードも。仕事やプライベートで多忙な日々を送るふたりが2025年を振り返る。
冒頭、映画『国宝』のパロディからスタート。「死ぬる覚悟が…」とさんまがせりふを言うと、木村が「よっ！明石家」と大向こうをしていた。木村は「好きっすね。ハマったんですか？」と問いかけると、さんまは「コントに使うので観に行って。これをジミー大西がやります」と明かして、笑わせた。
その後、スタジオトークに。さんまは「フジテレビ、新年を迎えられた？これが流れているということは迎えられて、よかった」とにやりとし、木村を苦笑いさせていた。
【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショット
2026年で24年連続の放送となるこの番組は、さんまと木村のふたりが、互いにやってみたいことをトークで決定し、「有言“即”実行」をモットーに、あらゆることに挑戦。今回も例年と同じくスタジオトークとロケの模様を凝縮してお届け。スタジオトークでは、この番組だからこそ聞くことのできるさんまと木村の貴重なエピソードも。仕事やプライベートで多忙な日々を送るふたりが2025年を振り返る。
その後、スタジオトークに。さんまは「フジテレビ、新年を迎えられた？これが流れているということは迎えられて、よかった」とにやりとし、木村を苦笑いさせていた。