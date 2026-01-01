日本テレビ系「元日しゃべくり００７×上田と女が吠える夜と初コラボ４時間ＳＰ！！」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

「今年注目の開運スポット一挙公開！」のコーナーでは、ファーストサマーウイカがブレークを引き寄せたと言われる東京・港区の愛宕神社が紹介された。参道にある急な石段を、徳川家光の命令で家臣の曲垣平九郎が馬で駆け上がったところ、その名が知れ渡り、出世の石段と呼ばれているという。

スタジオのウイカは「（神社に）通っていたら、皆さんご存知。『上田と女が吠える夜』が生んだ奇跡…」と自らのブレークを述懐して笑わせた。

占い芸人として人気の島田秀平も「本殿の中に曲垣平九郎が石段を駆け上がってるっていう絵が飾られてるんですけども。この絵を奉納したのがなんと、（パナソニックホールディングス創設者の）松下幸之助さん。ぜひ、この絵もご覧いただきたいと思います」と補足した。

ウイカは２０１９年頃に、同番組などをきっかけにブレーク。２０２４年にはＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」に出演し、女優としても鮮烈な印象を残した。