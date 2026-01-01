¡Ö2026Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸°¤È¤Ê¤ë°ìÇ¯¡×¡¡ÍêÁíÅý¤¬¿·Ç¯ÃÌÏÃ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï1Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç¿·Ç¯¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÈÄ¥¤ÎÌî¿´¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎËÉ±Ò¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2026Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸°¤È¤Ê¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î4ËÜÃì¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬³ÈÄ¥¤ÎÌî¿´¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î·è°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ò¸Ç¤¯¼é¤ê¡¢¹ñËÉ¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎËÉ±Ò¶¯¿ÙÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÍ¸ú¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁíÅý¤È¤·¤Æ¤Î°ì´Ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¤ÇÃæ±ûÀ¯ÉÜÁíÍ½»»°Æ¤ä¹ñËÉÆÃÊÌÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¿¼¹ï¤Ê·³»öÅªÌî¿´¤òÁ°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¤¹¤ê¸º¤é¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
µ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñºÝ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤¬2027Ç¯¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î4ËÜÃì¡×¤Ï¡ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¢·ÐºÑ¶¯¿ÙÀ¤Î¶¯²½£Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¶¯²½¤°ÂÄêÅª¤Ç¸¶Â§¤Î¤¢¤ëÎ¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë´Ø·¸¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×-¤Î»Í¤Ä¡£
ÍêÁíÅý¤Ï4ËÜÌÜ¤ÎÃì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë»ö¼Â¤òÃæ¹ñ¤¬Àµ»ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Ç¼«Í³¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÂº½Å¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÂÐÅù¡¢Âº¸·¤Î¸¶Â§¤Î²¼¤Ç´î¤ó¤ÇÃæ¹ñ¤È¸òÎ®¡¢¶¨ÎÏ¤·¡¢Î¾´ß¤ÎÊ¿ÏÂÅª¶¦Æ±È¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¸â½ñ°Þ¡¢ÍÌô¡è§¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
