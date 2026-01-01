Kōki，が自身のInstagramを更新し、母親の工藤静香と一緒に作った“おせち料理”を披露している動画が公開された。

【動画】母・工藤静香と作ったおせち料理と手まり寿司を披露するKoki,

■母娘でおせち料理と手まり寿司を手作り！

Kōki，は「Happy cooking」と綴り、工藤との動画を公開した。馬の絵柄の黒ニットを着たKōki，が登場し、柔らかな笑顔を向けながらカメラに向かって手を振るシーンから動画はスタート。そこへ、丹精込めて作られた豪華なおせち料理のお重を手に、母である工藤が晴れやかな笑顔を見せた。さらに、Kōki，自身も色鮮やかな手まり寿司を披露した。

画面越しからもふたりが楽しみながら料理に励んだ様子や、互いに慈しみ合う母娘の親密な空気感が伝わってくる動画だ。

■おせち料理の食材の買い出しも仲良くふたりで

またKōki，は、以前の投稿で「マミーとお節の材料の最終買い出し！」と綴り、工藤と買い出しに訪れた際の仲睦まじい様子を報告している。その際に公開された写真には、黒ニットにデニム、コートを合わせ、スタイリッシュなレザーキャップを被ったKōki，のソロショットが収められている（1～3枚目）。その他に、カモフラ柄のアウターに身を包んだ工藤に寄り添う自撮りショット（4・5枚目）も公開。母娘の幸せな時間が溢れ出していた。

■工藤静香は完成したおせち料理の数々を披露

工藤は自身のInstagramに「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からお節は31日の大晦日からいただいています」とコメントして、完成したおせち料理の写真を披露。

続けて「今年も本当にありがとうございました。皆さんにとって、どんな一年だったでしょうか」と呼びかけた。さらに、「頑張ることも、努力することも、誰かに認めてもらうためだけではなく、自分自身のために積み重ねていることを、忘れずにいたいですね。たとえ思うような結果や評価につながらなかったとしても、その過程や一歩一歩は、決して無意味だったわけではなく、それぞれの中で「経験」となり、自分を強くしてくれているのだと感じています」と思いを記した。最後は、「目標を持つことは素敵なこと」と自身の考えも綴った。

工藤は、想いを込めたメッセージと共に新春を彩る華やかな食卓の風景を披露した。公開された動画と写真には、手まり寿司やいなり寿司、エビやカニ、たまご焼き、ローストビーフ、栗きんとん、黒豆などが盛り付けられたおせち料理、スイーツなど至福の正月料理の数々が映し出されている。

SNSには「しーちゃんのおせちとゼリーいつ見ても美味しそう」「豪華なおせちを見ているだけで幸せになります」といった声を見ることができる。

■Cocomi「木村家は大晦日からおせちです。」

CocomiもInstagramを更新。「木村家は大晦日からおせちです。（北海道と青森の文化です）最高ー！」とコメント。ブルーのコート姿、メリーゴーランドをバックにしたグレーのニットとデニムパンツ姿のショットと、テーブルに並べられたおせち料理の写真を披露した。