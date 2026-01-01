米紙「USA TODAY」は12月29日（同30日）、直近25年（2000～2025年）における“ベストナイン”を発表。DH部門では大谷翔平投手（ドジャース）ではなく、レッドソックスなどで活躍したデビッド・オルティスが選ばれた。

■トラウト、ジャッジの名前も

「USA TODAY」は今回、21世紀最初の四半世紀（2000～2025年）が経過したことを節目とし、「MLBオール・クオーター・センチュリー（四半世紀）チーム」を選出。“ベストナイン”にあたる15人の名前をあげた。

同紙の記者・編集者が参加し、投票。「意見はほぼ一致した」ということで、異論は少なかった模様だ。

まず、内野陣の顔ぶれは以下の通り。捕手ヤディア・モリーナ、一塁アルバート・プホルス、二塁は現役のホセ・アルトゥーベ（アストロズ）、三塁ミゲル・カブレラ、遊撃デレク・ジーターと並んだ。

一方、外野の3人は全員現役。マイク・トラウト（エンゼルス）、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）と続き、現在は遊撃手を務めているムーキー・ベッツ（ドジャース）という陣容となった。そして、DHは大谷ではなく、デビッド・オルティスが選ばれた。

■先発投手にはカーショーら

大谷にも票は入ったようだが、通算541本塁打、オールスター・ゲーム10回選出、ワールドシリーズ3度制覇というオルティスに譲る格好となった。直近25年というくくりの中で行われた投票だったため、時間が経ち、大谷の好パフォーマンスが今後も続けば1位に立つ可能性は十分にある。

先発投手は、今季限りで引退したドジャースのレジェンド左腕クレイトン・カーショー、ジャスティン・バーランダー（ジャイアンツ）、マックス・シャーザー（ブルージェイズ）というおなじみの面々のほか、ザック・グレインキー、C.C.サバシアを選出。

クローザーは、歴代最多の通算652セーブを記録したマリアノ・リベラ一択だった。