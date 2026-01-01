宿題の作文どうする!?「読書感想文が書けない…」本を読まずに書いた“未読書感想文”がスゴイことに!!【作者に聞いた】
読書感想文――。それは長期休みの後半になればなるほど、全国各地で学生たちに悲鳴をあげさせる恐ろしい存在。頭の片隅に常にあり、手をつけなければいけないと理解しつつも目を背け続けた結果、人はじりじりと追い詰められていく…。もはや怪談よりも怖い存在である。今回、誰もが悩まされた思い出を持つ読書感想文をテーマにした漫画「未読書感想文」をお届けする。
「未読書感想文」は、「DAYS NEO」にて累計約1万6000作品から名作9編に選ばれ、「DAYS NEO傑作選Vol.1」として書籍化もされた作品。作者であるりんごさんは、「モーニングゼロ」での奨励賞受賞や、歴史と実績ある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」入選などの経歴の持ち主だ。今回、りんごさんに本作について話を伺ってみた。
まっさらな原稿用紙の前で途方に暮れる経験は、学生時代を経験したものなら誰しも一度はあるのではないだろうか。読書感想文相手に驚きの手法に打って出る主人公を描いた漫画「未読書感想文」。
作者であるりんごさんに物語の着想について伺うと、「この話を思いついたのはちょうど夏休みの時期で、“読書感想文で悩む高校生”の姿を思いつきました。また、当時『順序を逆にする』発想法にハマっており、本来なら本があって読書感想文が書かれるわけですが、その順序を逆にして、『本より先に読書感想文がある』とどうなるだろうと思い、そこから『未だ書かれていない本の読書感想文を書く』話になりました」と教えてくれた。
巧みなストーリー展開が印象的な本作だが、こういった話を思いつくりんごさん自身、読書感想文は得意だったのか尋ねてみると、「いえ、とても苦手でした。あまりにも苦手で、高校生のときの夏休みの宿題で、読書感想文か小説かを選べたので、小説を書いたことがあります。内容は忘れてしまいましたが、このときの実体験が『未読書感想文』での主人公の行動に影響しているのかもしれません」と学生時代を振り返った。
読書感想文を書くことを避けるために、かえって難しいことを成し遂げてしまう主人公の姿は、ある意味で見事である。自身の学生時代を思い出しながら、本作を読んでみてはいかがだろうか！
取材協力：りんごさん