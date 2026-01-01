8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が1日に自身のインスタグラムを更新。カフェ「Shinonome coffee」を開店させると発表した。

弟で前IBF世界同級王者の銀次朗氏は5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。

優大氏は「明けましておめでとうございます。2025年、あの時僕の心は真っ暗でした。死の恐怖、命の儚さを知りました。ボクシング引退も決めて、この先どうなるか分からず」と切り出した。「そんな時、皆さんのメッセージに僕は救われました。みんな弟を信じてるし、心配してくれる、俺が強く居なきゃと。そんな皆さんと弟の居場所を作ろうと決めました」とカフェ「Shinonome coffee」オープンの経緯を説明。

「カフェのことを考えていると、少しだけ、ほんの少しだけ心明るくなってました。いつか明るい未来が待ってるのかなと。 僕の心情の話です。それが名前の由来です」と。

「このカフェで、新たなスタートを切ります。このカフェで、今までの恩を返させてください」と呼びかけた。

優大氏は25年9月22日、自身のインスタグラムで結婚を発表。今後は「夫婦でカフェをやります」と言及していた。同年12月25日には妻が第1子を妊娠したと明かした。