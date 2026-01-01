°áÁõ¤âÏÃÂê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢23ºÐ½÷»Ò¤¬¾×·â¹ðÇò¡Ö¸½ÌòÂ³¹Ô·è¤á¤¿Æü¤Ë¡Ä¡×¡¡25Ç¯²ó¸Ü¤Ç»×¤ï¤ÌºÒÆñ¤â
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬Âç³¢Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯3·î¤Ë³Û¤ò14¿Ë¤âË¥¤¦²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Õ¥ê¡¼¡Ö¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¡£Âç³¢Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï24Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯3·î¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·èÃÇ¡£¡Ö3·î¸½ÌòÂ³¹Ô·è¤á¤¿Æü¤Ë3AÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤ª¤Ç¤³14¿ËË¥¤¤¡¢4·î¤ÏÆæ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç1¥ö·îµÙÍÜ¤È¹¬ÀèÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2026Ç¯¤ÏÇ¯½÷¡¡·ò¹¯Âè°ì¤Ç³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½À¤é¤«¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÀÄÌÚ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢º£·î¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡ÊÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
