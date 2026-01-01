■春の別れ…ハローキティ新幹線引退！ 栄光の500系も終幕へ

JR西日本が山陽新幹線で運行してきた「ハローキティ新幹線」。現在、新大阪〜博多間を「こだま」としてほぼ毎日1往復していますが、2026年春に惜しまれつつラストランを迎えます。

「ハローキティ」のピンクのリボンをまとった外装デザインもさることながら、車内も「ハローキティ」の世界観にあふれたフリースペースや客席が設けられ、日本人だけでなく海外からのファンからも根強い人気があります。

しかし、ベースとなった500系新幹線自体が、デビューから約30年と老朽化の時期を迎え、2027年をメドに営業運転を終了するとアナウンスされています。徐々に編成を減らす中で、「ハローキティ」デザインの1本も活躍に終止符を打つこととなりました。

通常塗装の500系はまだしばらく走行しますが、1997年に日本初の300km/h営業走行を達成し、特徴的なロングノーズや航空機のような円筒形の断面形状など、そのシャープなフォルムは多くのファンを魅了してきました。

定期列車では現在「こだま」専用の500系も、引退を１年後に控え、かつての「のぞみ」をほうふつさせる特別ダイヤでのツアーなど、引退に向けた様々なイベントが設定され、盛り上がりを見せそうです。

■客席がない!? 史上初「荷物専用新幹線」が東北を駆ける

新幹線の歴史を塗り替える列車が登場します。

JR東日本は2026年3月23日、日本初の「荷物専用新幹線」の定期運行を東北新幹線で開始します。これまで乗客を運ぶ新幹線の一部スペースに荷物を搭載するサービスはありましたが、新幹線1編成を丸々、荷物専用車両に改造し運行するのは、1964年の東海道新幹線開業以来、新幹線の歴史で初めてのことです。

これまで山形新幹線で活躍したE3系（7両編成）の客室全座席を撤去し、フラットな床面にして、最大17.4トンの荷物を輸送します。平日の正午前に岩手県の盛岡新幹線車両センターを発車して、併結するE5系やまびこ号（盛岡・東京間）には途中、乗客を乗せ走行。午後4時頃に東京新幹線車両センターに到着するダイヤを予定しています。

「荷物専用新幹線」登場の背景には、JR東日本が新幹線などを活用し、農林水産物や精密機械部品などの高速輸送を拡大させてきたことがあります。ドライバー不足などの社会課題の解決に貢献するとともに、荷物輸送を新たな収益源とする狙いも見えてきます。

■23年ぶり復活 東海道新幹線に「完全個室」グリーン車超える“上級クラス”に

JR東海は東海道新幹線で「完全個室」タイプの座席のサービスを2026年10月1日、N700S系車両の一部で開始します。

1編成に2部屋のみ用意される個室は、レッグレスト付きのリクライニングシートや個別調整可能な照明、Wi-Fiなどを備え、高いプライベート感・セキュリティ環境を提供します。

グリーン車より上級というクラスの位置づけで、どのような料金設定となるのか、さらに営業区間はJR東海管内の東京・新大阪間にとどまるのか、大変気になるところで、今後の発表を待ちたいと思います。

ちなみに東海道新幹線では、1985年にデビューした100系車両に個室タイプの座席（グリーン車個室）が設けられていました。100系に連結された2階建て車両の階下に1人用から4人用まで設置されていましたが、「のぞみ」対応の300系以降はスピードアップのため軽量化が重視されて2階建て車両もなくなり個室は消えました。よって東海道新幹線の個室は100系引退以来、実に23年ぶりの復活となります。

N700S系車両には、「完全個室」タイプとは別に、半個室タイプの上級クラスも2027年度中に導入されることになっています。JR東海は「乗客のニーズが多様化している」として、上級クラス需要に応えていく考えですが、いずれの個室もビジネス層だけでなく、贅沢な旅を求める層の熱い視線を集めそうです。

■「観光列車」ブーム加速 高野山や伊勢志摩へ「食」を楽しむ新観光列車デビュー

折からのブームで、いまや全国の鉄道路線で見られるようになった「観光列車」。2026年も新たな観光列車がデビューします。

ひとつは南海電鉄が世界遺産・高野山エリアに向け4月24日から運行開始予定なのが「GRAN天空」（難波・極楽橋間63.6km）です。従来の一般車両を改造した4両編成の車内には4種類の座席やロビーラウンジが設けられます。

最上級のグランシートプラスを利用すると、沿線の名店が監修する食事とフリードリンクがついて大人1人1万4180円（利用は2人以上）となります。一方、リーズナブルなリラックスシートだと大人3130円で利用でき、幅広いニーズに対応しています（値段はいずれも難波・高野山間の場合、運賃込み）。

一方、近畿日本鉄道はレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」を秋に運行開始する予定です。近鉄名古屋から賢島駅間を走り、伊勢志摩エリアへの誘客を図ります。

従来の特急車両を改装した4両編成で走るこの列車の売りは、グループの「近鉄・都ホテルズ」が料理を担当し、1両まるごとキッチンカーとして、できたてのフレンチを堪能できることです。近鉄初の本格的レストラン列車となります。料金は今後発表されます。



■また会える！引退VSE「白いロマンスカー」が“ミュージアム”に登場

2023年12月に惜しまれつつ引退した小田急電鉄のロマンスカー「VSE」。伝統の展望席や連接構造を受け継ぎ、白をベースにしたデザインも人気を博しましたが、主要機器の更新が難しいなどの理由からわずか18年あまりの活躍で引退。その後は車両基地で保管されてきました。

こうした中、2026年3月下旬から神奈川・海老名市のロマンスカーミュージアムで展示されることが決定したのです。すでに歴代のロマンスカーが並んでいる間に、VSEの展望車1両が設置され、車内を歩ける見学ルートも設けられます。ロマンスカーミュージアムに展示車両が追加されるのは2021年の開館以来初めてです。

2025年12月5日、展示に向けた整備のため、最後の自力走行となる50001編成の姿を取材しましたが、現役当時と変わらず、白いボディーは磨き上げられていて、引退後も最後まで社員のみなさんに大切にされていたことがよくわかりました。

■新線開業「予定なし」も…希望の鉄路が 災害からの「復活」

鉄道ファンなら毎回ワクワクする新線の開業。2024年は北陸新幹線に北大阪急行。2025年も大阪メトロ中央線に広島電鉄駅前大橋ルートと続きましたが、2026年は残念ながら新線の開業予定はありません。

しかし、災害による長期の不通から「復活」を遂げる路線があります。熊本県の第三セクター鉄道「くま川鉄道」（人吉温泉・湯前間24.8km）は2020年7月の豪雨で球磨川にかかる「球磨川第四橋りょう」が流失し、人吉温泉・肥後西村間で長期の運休を余儀なくされてきました。復旧工事が進捗し、いよいよ2026年度上半期の全線再開が見込まれています。

詳細な再開時期について、くま川鉄道の永江友二社長は「高校生の夏休み明けの通学にはなんとか間に合わせたい」と話しています。また復旧後の持続的な運営をめざす「再構築計画」も国に認定され、老朽化した施設の更新なども進められます。

人吉（人吉温泉）駅前では、かつてSL人吉をけん引し“ハチロク”の愛称で親しまれた蒸気機関車の展示も始まったほか、沿線の多良木駅前にはかつてのブルートレイン「はやぶさ」の車両を活用した宿泊施設もあります。復旧する「くま川鉄道」で“鉄分補給”の旅はいかがでしょうか。

一方、2025年8月にJR広島駅ビルに路面電車が直接乗り入れたことで話題となった広島電鉄。

このとき、広島駅と市街地を短絡して結ぶ「駅前大橋ルート」が開業しましたが、このルートから外れた既存のルートの一部停留場を生かす形で、市街地の中心部を一周する「循環ルート」（約7km）が2026年春に誕生します。

日本最大のネットワークを誇る広島の路面電車は「循環ルート」を加え、さらに利便性を増すことになります。



■注目車両が次々デビュー ことでんに「66年ぶり」新車＆西武サステナ車両第二弾

そして明るい話題は、やはり新型車両のデビューです。

秋には、香川県のローカル私鉄「高松琴平電気鉄道（ことでん）」に新型車両2000形がデビューします。これまで京王や京急などの中古車両が活躍してきた「ことでん」ですが、新車導入は1960年以来実に66年ぶりとなります。

ことでんをめぐっては、今回の新車導入のほか、安全輸送のための設備更新や新駅の整備などに、国の交付金を活用した上で、地元・香川県や沿線の市や町が財政支援を行っています。2027年には新駅開業や複線化の完成も予定され、地方交通再生のモデルケースとして期待されています。

一方、西武鉄道では2025年に運行が始まった「サステナ車両」の第2弾として、元東急電鉄9000系の車両が西武7000系として営業運転を始める予定です。

西武鉄道は省エネルギーの車両への交代を加速するため、小田急電鉄や東急電鉄から省エネ性能の高い「VVVFインバーター制御」の中古車両を計100両導入する計画です。

大手私鉄どうしで車両が移籍するという“異例の計画”に注目が集まりましたが、2025年5月に西武線内で営業を開始した元小田急の8000系車両は、いまでは当たり前のように西武鉄道オリジナルの車両に交じって活躍しています。元東急の7000系は2026年度にデビューし、西武秩父線や多摩湖線などで走行する予定です。

そのほか2026年は京王や相鉄、東武（東上線）、近鉄などでも新形式の通勤車両が導入され、営業運転に就く予定です。またJR四国は初のハイブリッド式のローカル車両3600系を導入し、6月に営業開始予定です。今後は国鉄時代から残るキハ40系列の車両などを置き換えていく予定です。



■JR東日本"発足以来初”の運賃大改革 山手線内は20％以上の「値上げ」も…背景に何が？

ダイヤ改正と同じ3月14日、JR東日本は1987年の会社発足以来の運賃引き上げに踏み切ります。

これまでも消費税の導入や増税の時や、バリアフリー料金の加算による値上げはありましたが、ベースの運賃水準は40年近く維持されてきました。今回運賃引き上げに踏み切った理由について、JR東日本は、コロナ禍を経て鉄道の利用者数が減少したことや、物価高騰による経費の増大、待遇改善のための人件費の増加、老朽化した設備の修繕への資金確保などをあげています。

値上げ率は平均で普通運賃が7.8%、通勤定期は12.0%、通学定期が4.9%となっていますが、実は東京都心の山手線内に限れば、普通運賃で16.4%、通勤定期で22.9％と大幅な「値上げ」となります。

東京・新宿間など現在210円（大人）の区間は値上げ率が最も高く、260円となります。都心部の値上げ幅が大きくなるワケ、それはJR東日本管内の“運賃区分の統一”にあります。

距離に応じて定められている鉄道運賃ですが、JR東日本ではこれまで運賃水準について、山手線内を最も安く、次いで東京の郊外に設けられた「電車特定区間」を割安に設定してきましたが、今回これらを「幹線」に統一します（地方ローカル線など割高な「地方交通線」の区分は維持）。またこれまで私鉄などと競合する区間に設けられていた割安な「特定区間」も一部廃止されます。

総じて、国鉄時代から継続してきた複雑な運賃体系を「シンプル」にしていきたいという考え方が見えます。

一方で、JR東日本の東海道線とJR東海の東海道新幹線が並行する区間、例えば東京・熱海間は運賃の部分は同額の1980円でしたが、JR東日本は運賃改定により2090円となります。

これまで運賃計算上は同じ路線として扱われ、新幹線・在来線どちらの乗車券でも双方の路線を利用できましたが、3月14日以降は「別の路線」と扱われ、相互利用ができなくなります。例えば、東京から熱海へ新幹線で行く予定だった人が特急「踊り子」に変更する場合、乗車券の変更も必要となるので注意が必要です。

また今回の運賃改定、知っておきたいポイントは、3月14日以降の「利用分」ではなく「購入分」から新運賃が適用されることです。前日までに旧運賃で購入したきっぷや定期券も有効期限内であれば、「差額なし」で3月14日以降も使用できます。

定期券など値上げ幅が大きい場合は、いま手持ちの定期券の有効期間と重複したとしても、3月13日までに新規購入すれば”お得”になるケースがあります。ただし窓口は混雑が予想されますので、可能なものはネット購入がおすすめです。

2026年はJR東日本以外にも、西武鉄道、つくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道）、西鉄などで運賃改定が予定されています。

■消える往復乗車券・連続乗車券 往復割引廃止で負担増も

JR東日本の運賃改定と時を同じくして、JRグループ旅客6社がこれまで扱ってきた「往復乗車券・連続乗車券」が3月13日で発売終了します。

特に「往復乗車券」は片道601キロ以上の長距離区間だと運賃が1割引となり、例えば東京・広島間を往復で買うと2380円安くなります。年末年始・ゴールデンウイーク・お盆の繁忙期も含めた通年で割引が適用されることから、“知る人ぞ知る”「人気」の制度でした。

インターネット予約の普及などを廃止の理由にあげていますが、こちらも国鉄時代から続く運賃制度をシンプルにしたいという考えが見えてきます。これらの廃止される乗車券も、3月13日までに購入すれば、有効期限までは使用できます。

■危機に立つ「整備新幹線」工事遅れで膨らむ建設費 地域間の“温度差”も…課題乗り越えられるか

現在、整備新幹線として唯一、建設工事が行われているのは北海道新幹線の新函館北斗・札幌間（約212km）のみです。

しかしトンネルの掘削現場に巨大な岩塊が出現するなど工事は難航し、2025年3月には当初2030年度末としていた開業時期を、2038年度末の見通しに大きく遅らせる事態となりました。

ただこの見通しも工事の進捗次第ではさらに遅れる可能性があり、新幹線開業を見据えた札幌駅周辺や沿線のまちづくりも停滞しかねない状況です。さらに建設費も2022年時試算の約2.3兆円から約1.5倍の約3.5兆円にまで膨らむとの見通しも示され、増額分の財源の手当ても課題です。

一方、2024年に敦賀まで延伸開業した北陸新幹線では、関西・中部方面と北陸との往来に敦賀駅での在来線特急と新幹線の乗り換えが必要となったことから、北陸新幹線の大阪への全線開業を望む声が高まっています。

しかし、2016年に与党PTが決定した小浜・京都ルートは建設費が当初想定の約2.1兆円から物価上昇を見込むと最大5兆円前後となる試算が示されたほか、工期についても最短でも20年程度かかるとされました。

また京都では京都仏教会が計画を「千年の愚行」として白紙撤回を求めるといった反発も広がり、京都市内を通る駅やルートの絞り込みもできないままで、大阪延伸の着工は現時点で困難な状況です。さらに連立政権入りした日本維新の会は、小浜・京都ルートや石川県を中心に声が上がる米原ルート、そのほか湖西ルートなど全部で8つのルート案を再検証するよう自民党に求め、合意されました。

一方、決定したはずの小浜ルートが“ほご”にされかねない状況に福井県は反発を強めていて、大阪延伸をめぐる状況は一層混迷を深めています。

もう1つ足踏みが続くのは、2022年9月に開業した西九州新幹線（武雄温泉・長崎間）を九州新幹線に接続する「未整備区間」です。長崎県や国、JR九州はフル規格での整備を国に求め、佐賀県と協議を続けていますが、佐賀県の納得は得られず、武雄温泉駅での在来線特急との乗り換えの解消のメドは立っていません。

在来線特急で博多まで最速35分という佐賀県にとっては、巨額の建設費負担に見合うメリットは薄いと判断され、国などが新たな“説得材料”を佐賀県に提示できるのかが焦点です。

整備新幹線の地方負担分の建設費は、各道府県が新幹線が通るそれぞれの距離に応じて負担することになっていますが、こうした従来のスキームが「機能不全」を起こしていることは間違いありません。さらに建設における資材の高騰や人手不足といった問題に加え、沿線の人口減少という課題にも直面しています。長年、進められてきた整備新幹線の計画はひとつの曲がり角に来ているのかも知れません。

■「惜別」の鉄路…留萌本線116年の歴史にピリオド ローカル線の苦境は続く

2026年も赤字ローカル線をめぐる動向が気になる1年となりそうです。

3月31日にはJR北海道の留萌本線（深川・石狩沼田間14.4km）が営業最終日を迎え、翌日廃止となります。留萌本線は元々、深川・増毛間66.8kmの路線でしたが、2度にわたる部分廃止を経て、3年前わずか5駅の“ミニ本線”となっていました。留萌本線は完全廃止を迎え、116年の歴史にピリオドを打ちます。

そしてJR北海道が「当社単独では維持することが困難な線区」とした13線区の中でも、輸送密度200人未満と最も厳しい利用状況の「赤線区」がすべて消えることになります。

またJR東日本は2024年に自動車交通への転換方針を表明した津軽線（青森県）や久留里線（千葉県）の各末端区間について廃止届の提出など廃線への動きを加速させそうです（津軽線末端は2027年4月廃止。久留里線は廃止時期未定）。いずれもJR側が18年分の運行経費を拠出することを明らかにしています。

一方、JR西日本は豪雨被害でバス代行中の山口県の美祢線について、2025年8月に鉄道での復旧を断念し、BRT（＝バス高速輸送システム）化することで地元と合意しました。

さらに苦境の路線はJRに限りません。

富山県の私鉄・富山地方鉄道（地鉄）をめぐっては、2025年7月“激震”が走りました。地鉄社長が赤字が続く鉄道線の一部区間について地元自治体の支援が得られなければ、2026年11月末で廃線とする考えを表明したのです。

これを機に、各沿線自治体は今後の活性化策などの議論を本格化させ、2026年度に4億円の支援を表明したため、廃止はいったん見送られました。しかし事実上の猶予期間である2026年度中に、地鉄の運営を持続可能なものにする将来像を描けなければ、再び存続の危機が訪れることになります。

このほか、2026年も利用者が極端に少ない駅の廃止が行われます。JR北海道は、函館本線の「二股」「仁山」の2駅を3月14日のダイヤ改正を機に廃止します。ちなみに仁山駅は北海道新幹線も到着する新函館北斗駅から札幌方面に隣の駅になります。新幹線駅の隣の駅が廃止というのもインパクトがありますが、日常的な利用者はほぼいないと判断されました。

2027年4月には国鉄の分割民営化によるJR発足から40年という“節目”を迎えます。「競争原理を導入して経営の合理化・効率化を進め、サービス向上と安定的な鉄道網の維持をはかる」とされた分割民営化の目的は、どこまで達せられたのか。40年の節目を前に、公共交通のあり方をいま一度考える1年にしたいと思います。