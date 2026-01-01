クリエイターならかなり欲しい。

PC操作でカーソルを動かすには、マウスやトラックボールやタッチパッドを使うのが主流。使用するソフトや用途によっては、スマホやタブレットみたいに指で画面が触られると直感的なんですけどね。

そんな直感的なモニターがALOGIC（アロジック）から登場しました。

スタイラスペンでスイスイっと

ALOGICの「Aspekt Touch 32”」は、32インチという大画面がタッチスクリーンになる外付けモニター。解像度は3840x2160のウルトラHDで4K画質を誇ります。

WindowsでもMacでも、USB-Cで繋ぐだけ。角度調節もできますし、4,096段階の筆圧感知で繊細な描画が可能。Surface Studioみたいに使えるのがスゴく良さそうです。

指だと画面がベタベタになるので、スタイラスペンが必須でしょうね。

Mac miniと合体するスタンド

モニターを支えるにはスタンドが不可欠ですが、「Aspekt Touch 32”」は高さ調節や画面の回転もできる直立型、寝かせて液晶タブレットみたいに絵が描きやすくなる折りたたみ型、さらには根本にMac miniをドッキングできる折りたたみ型の3種類があります。アームは折りたたみのほうが便利そうですね。

アルミ製の筐体は色味も質感もMacと相性バッチリです。Macと繋げば、Multi-Touch ジェスチャ操作も行なえます。画面の上でも、スクロールや拡大や回転なども指先でできて便利です。

Image: ALOGIC

拡張性も充分

側面や裏面にはHDMIやDisplayPort、USB-CやA、Ethernetに3.5mmの音声ジャックもあって過不足なし。メモリーを挿してデータ保存もできちゃいます。もし「Aspekt Touch 32”」が2台あれば、横並びに連結できる機能も搭載しています。

さらにはノートPCやスマホなどへの充電まで行なえ、デスクの中心的存在になります。

さすがに安くはないけどね

現在は10％オフとはいえ、1,844.99ドル（約28万8000円）もするのは…まぁ納得のお値段かなぁ。 宝くじが当たったら買っても良いかも？

Source: YouTube via ALOGIC