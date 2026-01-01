＜これ1つで3役！＞【3COINS】たくさん入って便利な「3WAYバッグ」

「あったら便利！」なアイデア商品が揃う【3COINS（スリーコインズ）】で、マルチに使えそうな「3WAYバッグ」を発見！ トート・リュック・ショルダーの3通りで使える実用性に加え、シンプルで大人にちょうどいいデザインが魅力です。日常から旅行にも使えるバッグを探している人は、チェック必須かも。

シーンに合わせて使い分けられる3WAY仕様

【3COINS】「3WAYバッグ」\1,650（税込）

一見、ミニマルなデザインのトートバッグ。持ち手の長さを調節すれば肩掛けができたり、リュックとして背負ったりできる便利アイテムです。たくさんのポケット付きで、内側は3つ、外側には全面・両サイド・背面に配されていて、小分け収納できるのも嬉しいポイント。シンプルなブラックカラーでコーデの邪魔をしにくいデザインも魅力です。

大容量で旅行やサブバッグにも

【3COINS】「キャリーオン折りたたみバッグ」\1,650（税込）

マチがしっかりあり、荷物が多い日でも安心できそうな大容量バッグ。取り外し可能なショルダーベルト付きで、手持ちや肩掛け・斜め掛け・キャリーオンの3WAY仕様で使えます。コンパクトに折りたためるから、旅行時のサブバッグとして備えておくのもありかも。たくさん買い物をしたい日や、荷物が増える時にも重宝しそうです。

