¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤¬1Æü¡¢²¤½£Ã±°ìÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥í·÷¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¹ñ¤Ï21¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç½êÆÀ¿å½à¤¬Äã¤¯¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤È¤ÎÅý¹ç¤ò¿¼¤á¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡µì¥½Ï¢¤Î±ÒÀ±¹ñ¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï1989Ç¯¤Ë¶¦»ºÅÞ¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©¤¬Êø²õ¡£Ì±¼çÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢2007Ç¯¤ËEU¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥íÆ³Æþ¤Ë¤ÏÊª²Á¤ä°ÙÂØ¤Î°ÂÄê¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤Îµ¬ÌÏ¤È¤¤¤Ã¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ï´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢EU¤Î³ÕÎ½Íý»ö²ñ¤¬25Ç¯7·î¤ËÆ³Æþ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥íÆ³Æþ¤ÏÀ¤ÏÀ¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î´ë¶È¤Ï°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤Î·Ú¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»ÔÌ±¤Ë¤Ï¹ñ³°¤ËÎ¹¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¸·Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢150Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¼«¹ñÄÌ²ß¥ì¥Õ¡ÊÊ£¿ô·Á¤Ï¥ì¥Ð¡Ë¤ÎÇÑ»ß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¶âÍ»À¯ºö¤òÆÈ¼«¤Ë·è¤á¤é¤ì¤º¡Ö¼ç¸¢¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥í·÷¤Î¶âÍ»À¯ºö¤òÃ´¤¦²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤Ï¡ÖÀ¤³¦3°Ì¤Î·ÐºÑ·÷¤Ç°Õ»×·èÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£