長澤まさみさんが映画監督・福永壮志さんとの結婚を発表　福永氏は「SHOGUN 将軍」にも監督として参加

俳優の長澤まさみさん（38）が結婚したことを1月1日、所属事務所の東宝芸能が発表した。

長澤さんは「この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と自筆の署名入りのコメントを発表した。

長澤まさみさんのコメントは以下の通り。

応援して下さっている皆様へ



私事で大変恐縮ですが、

この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことを

ご報告させていただきます。





お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守って頂けたら幸いです。長澤まさみ

お相手の映画監督・福永壮志さんは、アメリカの第82回ゴールデン・グローブ賞で4冠を達成した「SHOGUN 将軍」の第7話を監督したほか、自身のSNSで第1話、第9話、第10話の複数のシーンでも監督をしたと明らかにしている。

また、初の長編映画「リベリアの白い血」（2015）が、ロサンゼルス映画祭で最高賞を受賞。

長編映画2作目の「アイヌモシㇼ」（2020）は、トライベッカ映画祭の国際ナラティブ・コンペティション部門で審査員特別賞、グアナファト国際映画祭で最優秀作品賞を受賞。

長編3作目の「山女」（2022）は東京国際映画祭のメインコンペティション部門などに出品され、TAMA映画賞の最優秀新進監督賞、最優秀新進女優賞受賞している。