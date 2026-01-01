人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

ヒカルは新年早々に今年の目標を聞かれ「あります！明確に一つ！再婚です。やっぱり目標なんで！別に自由じゃない？一回、失敗してるから」と苦笑。

つづけて「すぐに結婚したいってわけじゃないで。目標やから。結婚したいと思えるような人と出会えたらいいなっていう」と話した。

さらに「込み込みでの話やから。あと、やっぱりね、時間をあければ、あけるほど、上手くいくみたいな考えを持ってる人おるかもしれんけど。そういうのないからさ」と話した。

ヒカルは「っていうのは、まあ、冗談なんですけど。それはさておき、ＹｏｕＴｕｂｅかな。ＹｏｕＴｕｂｅを頑張る。頑張るって曖昧な言い方やけど、もう日本人になりたい。俺は。もうトップに行きたい。角度によっては『ヒカルが一番だ』っていう人もおるやん。それ、ありがたいことなんやけど。それだけじゃ足りんから、やっぱり、もう分かりやすく数字取りたい。本当にそう思ってる」と話していた。