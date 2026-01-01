¡È¸µÆü¡¦¹ñÎ©¡É³«ºÅ¤Î¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡¤ÏS¹ÅçR¤Ë·³ÇÛ¡ª¡¡I¿À¸Í¤ò²¼¤·¤Æ½éÀ©ÇÆ
¡¡¹Ä¹¡ÇÕ JFA Âè47²óÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦·è¾¡¤¬1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÁ´48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢·è¾¡¤Ë¤ÏINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬¿Ê½Ð¡£»î¹ç¤Ï¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¤Î¸µÆü³«ºÅ¤ÏÂè33²óÂç²ñ°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸µÆü¤Ë¹Ä¹¡ÇÕ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÂè40²óÂç²ñ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤¬²¼»ò¤µ¤ì¡Ê2012Ç¯10·î24Æü¡Ë¡¢¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè34²óÂç²ñ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹Ä¹¡ÇÕÃ±ÆÈ¤Ç¸µÆü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï31Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤¿Î®¤ì¤«¤éÃæ±û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍûÀ¿²í¤¬º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¾åÌî¿¿¼Â¤¬GKÂç·§°«¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾åÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGKÂç·§¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï66Ê¬¡¢À®µÜÍ£¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ëµ×ÊÝÅÄ¿¿À¸¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÅè½ÊÇµ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢GKÂç·§¤¬ÃÆ¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬¹Ä¹¡ÇÕ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡¡1¡Ý2¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡31Ê¬¡¡ÍûÀ¿²í¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡66Ê¬¡¡µ×ÊÝÅÄ¿¿À¸¡ÊINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡Ë
1¡Ý2¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡ÃæÅè½ÊÇµ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ë
