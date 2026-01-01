お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が３１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ママ友に関する悩み相談に答えた。

２児の母からの相談は、ママ友と同級生の子どもが家に遊びに来た時に、片付けが大変だったことからもう家に呼びたくない、という内容で「遊びに行きたいと言われた時にどうすればカドを立てずに断れるか」というもの。これに対し、藤本は「今度ね、時間合う時に、って言っておいて」「それでバレないんだったら…適当に嘘つけばいいじゃん、会うこともないし（家に）来ることもないんだから」と回答。

嘘がバレても上手く誤魔化せばいいと主張し「適当でいいのよ、だってもう会うことない。うちで遊ぶことはないって思っていればその選択肢はないから。あとはどうにかかわしていくだけっていうか」と続けると「長く断りたいなら、家に普段いない義父、義母を（理由に）使うのが一番番いいよね」とアドバイス。「（相手のことを）別に好きじゃないんだからさ、一生懸命向き合う必要はない」とバッサリ切ると、続けて「そんな全てに向き合ってたらさ、ハゲちゃうよマジで。本当に疲れて」と語った。さらに「旦那が風邪気味で家にいるんだ、とか。うち今、暖房壊れてるんだ、寒いから違うところに行こう、とか。エアコン業者が直しに来てるから無理なんだ、とか、なんでもいい」とスラスラと例を挙げると「お好きなのを選んでください」と視聴者に呼びかけていた。