FC東京DF森重真人、在籍17シーズン目へ！ FW仲川輝人とも契約を更新
FC東京は1月1日、DF森重真人＆FW仲川輝人と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。
現在38歳の森重は2010年に大分トリニータからFC東京に加入。在籍16シーズン目となった2025シーズンは2025明治安田J1リーグで23試合出場1得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合出場を記録した。
また、現在33歳の仲川は2023年に横浜F・マリノスからFC東京に加入。2025シーズンはリーグ戦33試合出場2得点、ルヴァン杯で1試合出場、天皇杯で5試合出場1得点を記録した。
契約更新に合意した両選手はFC東京のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
■森重真人
「2026シーズンもFC東京で戦えることを嬉しく思います！ 半年間の戦いになりますが、目標はただひとつ。『優勝！！』応援よろしくお願いします！」
■仲川輝人
「2025シーズンもありがとうございました。初志貫徹 堅忍不抜 仲川輝人」
