山本月公式Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/01】インフルエンサーの山本月（28）が1月1日、自身のInstagramを更新。第1子女児が誕生したことを報告した。

【写真】28歳美女インフルエンサー、夫＆娘との家族3ショット

◆山本月、第1子誕生を報告


山本は「ご報告が遅くなりましたが、このたび無事に第一子となるとっても可愛い娘が誕生しました」と報告。「陣痛約6時間の安産で、母子ともに元気に過ごしています。すでに退院し、今はお家での生活がスタートしました」と明かした。また、妊娠中の心境について「10ヶ月間、一心同体で過ごしてきて『早く会いたい』とずっと思っていたので、生まれた瞬間の感動は人生で初めての感情で一生忘れない瞬間になりました」と口にした。

「入院中は夫が毎日一緒に泊まってくれて、夜もずっと寝かしつけを担当してくれました」「退院後も夜間はパパがフルで対応してくれていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と夫への感謝もつづった山本。「これからは家族3人とティチャでたくさん思い出を作りながら笑顔あふれる一年にしていきたいと思います」と伝えた。最後には「YouTubeにもボロボロな姿ですが一生の思い出なので出産vlog載せようと思います」「本年もどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。

◆山本月、人気インフルエンサーとして活躍


山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。過去にE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーだった。現在はインフルエンサーとしてスキンケアブランド「ohanarr」のプロデュースや自身のYouTubeチャンネルでライフスタイルを発信するなど、多岐に渡って活動。プライベートでは、2025年7月6日に2年交際したお相手との婚約を発表、8月8日には結婚を報告していた。（modelpress編集部）

◆全文


新年あけましておめでとうございます

ご報告が遅くなりましたが、
このたび無事に第一子となる
とっても可愛い娘が誕生しました

陣痛約6時間の安産で、
母子ともに元気に過ごしています。
すでに退院し、今はお家での生活がスタートしました

10ヶ月間、一心同体で過ごしてきて
「早く会いたい」とずっと思っていたので、
生まれた瞬間の感動は人生で初めての感情で
一生忘れない瞬間になりました。

入院中は夫が毎日一緒に泊まってくれて、
夜もずっと寝かしつけを担当してくれました
退院後も夜間はパパがフルで対応してくれていて、
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

おかげで沢山寝れています笑

これからは家族3人とティチャで
たくさん思い出を作りながら
笑顔あふれる一年にしていきたいと思います。

また後日出産レポは載せますね

YouTubeにもボロボロな姿ですが一生の思い出なので
出産vlog載せようと思います

本年もどうぞよろしくお願いいたします

【Not Sponsored 記事】