出口夏希（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/01】女優の出口夏希のスタッフ公式Instagramが12月31日、更新された。野外を駆ける姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆出口夏希、ピンクカーディガン姿で野を駆ける


出口のスタッフは「2025年も出口夏希を応援していただきありがとうございました！」とコメントを添えて投稿。フォトグラファー・山根悠太郎氏が撮影した写真には、柔らかなピンク色のオーバーサイズカーディガンを羽織り、自然豊かな道を笑顔で走る出口の姿が収められている。カーディガンの裾からは健康的で美しい脚が覗き、爽やかな魅力が際立つショットとなっている。

◆出口夏希の投稿が話題


この投稿には「可愛いすぎて声が出た」「ピンクのカーディガン似合いすぎ」「元気良くて素敵」「透明感がある」「爽やかさ満点」「一緒に走りたくなった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

