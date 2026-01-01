出口夏希、ビッグカーディガンから美脚スラリ「遠目から分かるスタイルの良さ」「華奢で可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の出口夏希のスタッフ公式Instagramが12月31日、更新された。野外を駆ける姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「遠目から分かるスタイルの良さ」ビッグサイズカーデから際立つ美脚
出口のスタッフは「2025年も出口夏希を応援していただきありがとうございました！」とコメントを添えて投稿。フォトグラファー・山根悠太郎氏が撮影した写真には、柔らかなピンク色のオーバーサイズカーディガンを羽織り、自然豊かな道を笑顔で走る出口の姿が収められている。カーディガンの裾からは健康的で美しい脚が覗き、爽やかな魅力が際立つショットとなっている。
この投稿には「可愛いすぎて声が出た」「ピンクのカーディガン似合いすぎ」「元気良くて素敵」「透明感がある」「爽やかさ満点」「一緒に走りたくなった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆出口夏希、ピンクカーディガン姿で野を駆ける
◆出口夏希の投稿が話題
