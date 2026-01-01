若槻千夏、オレンジヘアで雰囲気ガラリ「新鮮」「おしゃれなカラー」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの若槻千夏が12月31日、自身のInstagramを更新。鮮やかなオレンジ髪のニューヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳美人タレント「新鮮」派手ヘアカラーで雰囲気ガラリ
若槻は「冬休みなのでオレンジ髪！」と綴り、暗色の髪色から冬の季節に映える暖色系のオレンジカラーにイメージチェンジした姿を投稿。ボーダー柄の襟付きトップスを着用し、明るい髪色に合わせた柔らかな笑顔で最新のヘアスタイルを披露した。
この投稿には「オレンジ髪が新鮮」「めちゃくちゃ似合ってる」「印象変わる」「可愛い」「おしゃれなカラー」「この色も似合ってて素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美人タレント「新鮮」派手ヘアカラーで雰囲気ガラリ
◆若槻千夏、オレンジ髪にイメージチェンジ
若槻は「冬休みなのでオレンジ髪！」と綴り、暗色の髪色から冬の季節に映える暖色系のオレンジカラーにイメージチェンジした姿を投稿。ボーダー柄の襟付きトップスを着用し、明るい髪色に合わせた柔らかな笑顔で最新のヘアスタイルを披露した。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿には「オレンジ髪が新鮮」「めちゃくちゃ似合ってる」「印象変わる」「可愛い」「おしゃれなカラー」「この色も似合ってて素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】