1Ç¯È¾¤Ç²ò»¶¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºÆ½¸·ë¤«¡£Wanna OneÉü³è¡ÈÆ÷¤ï¤»Æ°²è¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³

¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Î³èÆ°¸å¤Ë²ò»¶¤·¤¿K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Wanna One¡Ê¥ï¥Ê¥ï¥ó¡Ë¤Î¡ÈºÆ½¸·ë¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµã¤±¤ë¡×Wanna One¡¢´ñÀ×¤Î¡ÈºÆ½¸·ë¼«»£¤ê¡É
Mnet¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àMnet Plus¤Ï1·î1Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö2026 COMING SOON #ËÍ¤¿¤Á¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬Wanna One¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Æ¡¼¥×¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Î®¤ì¤ë±é½Ð¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î²Î»ì¤Ï¡¢Wanna One¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØSpring Breeze¡Ù¤Î°ìÀá¤À¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡£½ÕÉ÷¤¬²á¤®¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢Wanna One¤¬²ò»¶Á°ºÇ¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1¹¹=1¡ÊPOWER OF DESTINY¡Ë¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÆ¤Ó²ñ¤¦Æü¤òÌóÂ«¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÆ¤ÓWanna One¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÆ±¤¸Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²±Â¬¤Ë°ìÁØÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖWe GO Again¡ÊËÍ¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó¿Ê¤à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿¿Áê¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Wanna One¤Ï2017Ç¯¡¢Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Õ¥£¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¡¢¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¥é¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥ê¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Ú¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯1·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£Ã»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¸½ºß¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊWanna One¤Ï¸ø¼°³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ç¥é¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥ê¥ó¤ò½ü¤¯10¿Í¤ÇºÆ½¸·ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï11¿ÍÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¿·¶Ê¡ØBeautiful¡ÊPART·¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äê´üÅª¤Ê³èÆ°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£