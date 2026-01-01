Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢µ¾À·¼Ô700¿ÍÄ¶¡¡´ØÏ¢»à¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤ÏºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç698¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÏÀÐÀî¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³3¸©¤Ç·×470¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢·úÊªÅÝ²õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ¾ÀÜ»à¡×228¿Í¤Î2ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀÐÀî¤Î5¿Í¤¬¶á¤¯Àµ¼°¤Ë´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÎß·×¤Ï703¿Í¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¸©Æâ¤Î½»ÂðÈï³²¤ÏÌó11Ëü6ÀéÅï¡£¸øÈñ²òÂÎ¤Ï¿½ÀÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿Ìó4Ëü4ÀéÅï¤Î¤¦¤Á¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ·úÊª¤Ê¤É¤ò½ü¤¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥éÉüµì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤È¡¢ÎØÅç»Ô¤Ê¤É±üÇ½ÅÐ4»ÔÄ®¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï·×Ìó200Ï©Àþ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á²Õ½ê¤¬»Ä¤ë¡£±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Æ±¸©ÆâÆçÄ®¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤º¤ì¤¿ÅÚÃÏ¶³¦¤ÎºÆ²èÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÎØÅç¡¢¼î½§¡¢¼·Èø3»Ô¤ÈÇ½ÅÐ¡¢·ê¿å¡¢»Ö²ì3Ä®¤Î·×6»ÔÄ®¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤¯¡£ºòÇ¯11·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î¿ä·×¤Ç24Ç¯¸µÆü¤«¤éÌó1Ëü1Àé¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È½»Âð¤Î¿·ÃÛ¤ä½¤Íý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î»Ù±ç¤ò³È½¼¡£¸ø±Ä½»ÂðÌó3Àé¸Í¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£