¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¦3²óÀï¡¡ÅìÊ¡²¬69¡½14·Ä±þ»ÖÌÚ¡Ê1Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡3Âç²ñ¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¤¬·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ë²÷¾¡¤·¡¢20Âç²ñÏ¢Â³¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥É¹»¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¡¢Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦¤È¡¢·Ä±þ»ÖÌÚ¤ò°µÅÝ¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç7¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Æ45¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë3¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢°ì»þ¤Ï69¡½0¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£2¥È¥é¥¤¤ÏÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÏàÁá·ÄÏ¢ÇËá¤Ç¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡¡¢¡ÅìÊ¡²¬¤Îº£Âç²ñÀ®ÀÓ
2²óÀï¡¡38¡½24¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë
3²óÀï¡¡69¡½14¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë