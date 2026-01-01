¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÂç¿Í¤Ë¡×Ç¯½÷¡¦À¶¸¶²ÌÌíàÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êáÂç¿Í»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²£´é¤¬¡Ä¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó°ã¤¦¿Í¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ÇÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¡Ä
¡¡º£·î30Æü¤Ë24ºÐ¤È¤Ê¤ë½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáÂç¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×(TBS)¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×(Netflix)¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£àÇ¯½÷á¤Îº£Ç¯¤â6·î¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£ÉñÂæ¡Ö¥ì¥Ç¥£¥¨¥ó¥È¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ó Radiant Vermin¡×¤¬¹µ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ØTHE ART OF GIFTING¡Ù¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇàÂç¿Íá¥â¡¼¥É¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À¶¸¶¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáÂç¿Í»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê²£´é¡×¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿ïÊ¬Âç¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö²£´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ý¤Ã¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£