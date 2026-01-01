【射手座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

射手座（11/23~12/21生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

探究心に突き動かされ、気になるジャンルに没頭する上半期の射手座。もともとは視野を広げ、向上心をもって物事にあたる射手座ですが、今はあえて関心を絞ることで幸運に恵まれます。夢中になって取り組める一方で、自分が成長していないのではないかという不安を感じることも。しかし、やり方が今までと違うだけで、新たな才能を発揮しているので安心を。周囲からも、あなたの新たな一面が支持され、より信頼される存在になるでしょう。

春はこれまで射手座の実行力を改革してきた天王星が、人間関係を刺激する位置に移動します。これまで、いい関係だと思っていた人と疎遠になったり、逆にあまり親しくなかった人と親密になったり、変化が起きやすい暗示です。最初は戸惑いを感じそうですが、だんだんと柔軟に対応できるようになるはず。現状維持にこだわると変化の波に翻弄されてしまうので、人づき合いは変わるものと思って大らかに受け止めましょう。合理的で物事をロジカルに考える人がこの上半期のキーパーソンに。意外な視点からの指摘に目からうろこが落ち、いい刺激をもらえるでしょう。

3〜4月は、思い込みからくるトラブルに気をつけて。待ち合わせ場所を間違えてあわてたり、これでいいと思っていたことがやり直しになったりするなど、思いがけない出来事が起こりそう。早とちりしないよう、時間と心に余裕をもち、細かい点も事前に確認して用心深く過ごしましょう。

射手座の2026年上半期の《仕事運》は？

成果を焦らず、時間をかけて努力を積み重ねていくときです。華々しい結果が出ないと悔しいかもしれませんが、実力はしっかりと磨かれているので大丈夫。自分のやり方を信じて前へ進んでいけば、周囲からの信頼も厚くなっていくはずです。豊かな専門知識と頼れる技術があるスペシャリストを目指すと自信がつくでしょう。

集中力とスタミナがあるので、忙しくても頑張れる運気ですが体力の過信には気をつけて。大丈夫だと思っていたら急にフラつくなど、体が悲鳴をあげる恐れがあります。オーバーワークにならないように、定期的な休息を心がけてください。とくに睡眠時間の確保が大切です。しっかり眠れば、難しい仕事も最後までやり遂げられるはず。

射手座の2026年上半期の《健康運》は？

パワフルに動けて、活力もある運気。とくに春は調子がよく、いつもは体調の乱れを感じる時期でも意外と乗り切りやすいなと感じそうです。

運動を習慣づけるなら、しなやかに体を動かし、鍛えながら柔軟性も身につくダンスやピラティスなどにトライしてみては。猫背の改善ができたり体幹がしっかりしたりして、スタイルアップできるでしょう。いきなりジムや教室に通うのはハードルが高いと感じる場合は、動画をいろいろチェックして自宅で試し、自分に合うと思ったものを習いに行くと長続きしそうです。

公私を問わず、つい予定を詰め込んでしまいやすいときなので、無理は禁物。熱心にやりたいと思っても、疲れている日は休養を優先するようにしましょう。

射手座の2026年上半期の《人間関係》は？

交友関係が変化するため、人との距離感に戸惑うかもしれません。嫉妬心の強い人や、あなたをコントロールしようとする人からは距離をとるようにしてください。はっきり絶縁を宣言すると事を大きくしてしまうので、自分からは誘わない、相手に誘われたら用事があると言うようにするなど、できるだけ穏便に離れるといいでしょう。

逆に、たまたま2人になって話をしたら、不思議と本音で語り合えて、びっくりするような相手も。一気に距離が縮まって、あなたを深く理解してくれる親友のような存在になりそうです。ほかにも、秘密を打ち明け合えるような、口が堅く、信頼できる人との縁が深まっていくでしょう。

射手座の2026年上半期の《金運》は？

安定している金運。欲しい物があれば、お買い得の日をチェックし、賢く購入するようにすると適度に節約でき、ショッピングも楽しめてストレスフリーに。1月のセールは行きつけの店だけでなく、ちょっと遠くの店のちらしなども見るといいでしょう。

これまで気にしていなかった固定費の見直しも大切。ずいぶん前に加入して、そのままになっていた保険の内容を見直したり、ローンの借り換えを検討したりしてみては。

6月はちょっと散財しやすいかも。多少高くても、自己投資になるものなら買って損はないでしょう。ただ、欲しいと思うとそれだけで頭がいっぱいになりやすいので、見つけてもすぐ購入せず、複数の店で値段を見比べるなど慎重に判断を。

