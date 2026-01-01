【天秤座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

天秤座（9/23~10/23生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

これまで積み重ねてきたことの仕上げの時期がやってくる、天秤座。まだ道半ばだったことに、一定の区切りや評価がつくでしょう。ここでもう一踏ん張りすると一段階上がることができそう。どんなことでも後悔がないようにやりきれば、新しいサイクルへスムーズに向かえるようになるでしょう。

2026年上半期は社会的な自分の立場を意識することになりそうです。仕事でもプライベートでも、自分には何ができるのか、何をすべきなのかを考える機会が出てくるでしょう。コツコツと、地に根を張って実力をつけられるときなので、ひたむきに努力して。周囲から期待をされたり、役割を求められたりすることで責任を感じる部分もあるかもしれません。ただ、今の自分ならできると信じて、やるべきことをまっとうしましょう。

具体的には、仕事はもちろん、地域活動やボランティアに力を入れると気持ちが活気づきます。一人で動くよりも、誰かと一緒に、チームで行動することが開運のポイント。４/26に天王星が理想をつかさどる位置に移動してからは、視界がぱっと開けたような実感を得られるでしょう。新しいことを学び始めたり、これまで縁のなかったテーマを追いかけたりするとよさそうです。語学学習や異文化理解、またはSNSやAIを使いこなすための学びがおすすめ。

5月以降は旅にツキがあります。近距離もありですが、可能なら思い切って海外や遠い土地へ赴くと、価値観を揺るがすような大きな経験ができるでしょう。

天秤座の2026年上半期の《仕事運》は？

目上の人に認められる、役職に推薦されるなど、チャンスが舞い込みやすい運気です。組織の中で力を発揮できるときなので、属している世界の中で努力を尽くすことが開運の鍵になります。責任感も高まり、モチベーションも上向きになるでしょう。

そのぶん多忙になりますが、能力もアップするので、キャパシティが広がってうまく仕事をさばくことができそう。プレッシャーを感じる部分もあるでしょうが、覚悟を決めるとさらに飛躍の追い風が吹きます。この時期の大仕事は自分の伸び代そのものと捉えて、できるだけ引き受けて。また、自分の売りになるところは何かを考えて、まわりにアピールすると成功につながります。

天秤座の2026年上半期の《健康運》は？

仕事に精が出るこの時期は、意識して体調管理を心がけましょう。責任が増えて緊張状態が続くことで、気づかないうちに疲労が体に蓄積しがちに。気を張っているうちは平気でも、ふとした瞬間にガクッと体調を崩す可能性もあります。そうなる前に、こまめな休息や、一日の中で心と体がリラックスできる時間を確保しましょう。

デスクワークの人は、長時間の座りっぱなしから肩こりや腰痛などの不調につながることもありそうです。日頃から姿勢の改善やストレッチなどを取り入れるようにしてみて。骨盤矯正や体幹を鍛えるトレーニングもおすすめ。忙しいときでも、食事や睡眠時間はきちんととり、適度な運動をして体調を整えましょう。

天秤座の2026年上半期の《人間関係》は？

2026年上半期、人間関係は見直しの時期に入っていきます。それによって離れる縁もあれば、始まる縁、復活する縁もあるでしょう。1月は、人間関係が華やかになり、興味深い集まりに誘われるなどいい出会いのチャンスもありそう。

ただし、上半期を通して、相手に理想を重ねすぎると期待外れになって失望してしまうことがあるかもしれません。逆に、一度気持ちが離れた相手に新たな魅力を見出したり、すでに冷めていた関係が再燃したりする可能性も。ポイントは、相手の等身大の姿を見ること、自分自身も等身大でいることです。自分も相手も無理をしていないか、どちらか片方だけが頑張る関係になっていないかを意識すると、関係が穏やかに育っていきます。

天秤座の2026年上半期の《金運》は？

仕事を通じて金運が大きく伸びやすいとき。努力が運に直結しやすい星回りなので、昇給のチャンスや、評価がアップすることで報酬や手当が増える可能性もあるでしょう。また、この時期の資格取得やスキルアップのための投資は惜しまないほうがよさそうです。一時的にお金がかかっても、長い目で見ると収入のアップにつながるかもしれません。

買い物では、長く使えて資産になるようなアイテムとの縁がありそう。価格ではなく、信頼できるブランドかどうか、品質は確かか、資産価値がしっかりしているかを見極めて買うと後悔がないでしょう。仕事で使うものや、バッグや時計など、社会的な装備として必要なものをアップデートするのもおすすめ。

