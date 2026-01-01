【獅子座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

獅子座（7/23~8/22生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

幸運をつかさどる木星は、6/30に獅子座へ移動。これを機に、あなたの12年に一度の幸運期がスタート。それまでの2026年上半期は、幸福を迎えるための準備期間になります。2025年下半期から悩みや迷いの渦に巻き込まれていた場合も、少しずつそこから脱していける段階に入るでしょう。

過去を振り返って心の中のわだかまりを見つめ直したり、未練や執着を手放したりすることで、じょじょに心が軽くなっていきます。あのときこうしておけばよかったという後悔があれば、そこから解決策を見つけられそうです。心のざわめきが落ち着かないときは、入ってくる情報をできるだけシャットアウトしましょう。リアルタイムのニュースを追いかけるのをやめて、画面の外の世界に目を向けて。読書をしたり、日々の思いを日記に連ねたりすると、心に余白が生まれます。

試練の星・土星と夢と幻想の星・海王星が重なる2月頃からは、今後の生き方について考えることが増えるかも。これまで信じてきた「こうあるべき」というスタンスを、一度見直す作業が必要になりそうです。それは決して悪いことではなく、理想としてもっていた考え方を、今の状況に合わせて、現実的に続けられる形に変えていくようなイメージ。お金や時間の使いどころ、つき合う人などを、今の自分に必要なものだけに厳選しましょう。それが人生観のアップデートになり、よりよい毎日につながりそうです。

獅子座の2026年上半期の《仕事運》は？

年が明けてからしばらくは、仕事に対して保守的になりそう。何か新しいことに挑戦するよりも、目の前のことをコツコツ進めて地盤固めをしていくといいでしょう。謙虚な姿勢で誰かのサポートに回ったり、細かなことに気を配るようにしたりすると、その姿を見てくれている人がいそう。

今は派手な成長や活躍の実感はないかもしれませんが、ここでの踏ん張りが2026年下半期以降の実りにつながっていきます。スポットライトが当たらない状態が続くともどかしいかもしれませんが、春頃からは、葛藤しながらも自信を取り戻せる流れがやってきます。それまでは自分自身と向き合いながら、時に自分の中の直感やひらめきを信じてみると、飛躍のきっかけをつかめそうです。

獅子座の2026年上半期の《健康運》は？

精神的な疲れや頑張りすぎから、体調面に不安を感じることがあるかもしれません。疲労を自覚する前に休暇をとったり、もう少し頑張れそうというときこそ「今日はここまで」と区切りをつけたりして、意識的に体を休ませるとよさそうです。心の不安定さが体にあらわれやすいので、自分を労ることを心がけましょう。

自宅でリラックスする時間をとり、環境を整えて入浴や睡眠の質を高めるのも効果的。ちょっとしたごほうびを用意したり、ヒーリングミュージックを聴いたりするのもおすすめです。足元の冷えが大敵なので、足湯や足つぼマッサージもいいでしょう。また、ストレスで過食に走ったり、お酒を飲み過ぎたりしないように注意してください。

獅子座の2026年上半期の《人間関係》は？

2026年上半期は人間関係に変化があり、それにより戸惑う場面があるかもしれません。あなたの内面に踏み込んでくる人や、自己主張が強い人との縁がつながる可能性も。油断していると相手の勢いに気圧されて、ペースを持っていかれてしまいそう。境界線をきっちりと引き、ほどよい距離感を保つように心がけましょう。

4月末頃から、異なる価値観をもつ、ユニークで個性的な人物がキーパーソンになりそうです。自分とはまったく違う経験を積んできた相手の考え方に刺激を受け、インスピレーションをかき立てられるでしょう。そのため、一見合わなそうと思った相手のことも拒絶せずに、一度受け入れて会話をしてみるとよさそうです。

獅子座の2026年上半期の《金運》は？

疲れや不安感から、ストレス解消のための出費が増えそうな星回りです。ネガティブ思考になると、衝動買いや一時的な逃避のための無駄遣いに走りがち。買い物をするときは、そのお金の使い方が有意義か、自分の心を本当に充実させてくれるものか、一度立ち止まって考えるようにするといいでしょう。

せっかくお金を使うなら、じっくりと心を満たせる本や音楽、長く愛せるインテリアなど、満足感の高いものにしましょう。また、人のためにお金を使わざるを得ない場面もあるかもしれません。2026年上半期は、お金を大きくしたりしっかりと貯蓄ができる運気ではありませんが、今は増やすよりも使い方を整えて、次に備える時期と考えましょう。

