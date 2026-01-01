【牡牛座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

牡牛座（4/20~5/20生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

幸運の星・木星は2025年から引き続き、牡牛座の知性とコミュニケーションを司る位置に滞在しています。知的好奇心が旺盛になり、知らなかった分野について学びたくなったり、いろいろな人と交流したくなったりするでしょう。もちろん、その気持ちにフタをする必要はありません。興味のおもむくままに行動し、あらゆることを吸収してください。この時期に得た知識や経験は、これからの人生にとって欠かせないものになるでしょう。

春になると変革の星・天王星があなたのもとを離れます。天王星が滞在していた７年ほどは、さまざまな変化の波が押し寄せてきたのではないでしょうか。安定を好む牡牛座ですから、刻一刻と変わる状況に適応するのに苦労したかもしれません。しかし、そんな日々はこれから少しずつ落ち着いていき、ホッと一息つけるようになるでしょう。大きな荒波を乗り越えたあなたは、ひと回りもふた回りも成長しているはずです。どんなときも自信をもって、堂々と振る舞いましょう。

情報を味方につけるとチャンスをつかめる上半期ですが、情報の星・水星が逆行する２月下旬から３月下旬にかけては誤情報が出回りやすいので要注意。情報収集をする際は、できるだけ信頼できる情報源から集めたり、きちんとファクトチェックしたりするようにしましょう。あなたがSNSなどで情報を発信する場合にも、慎重に行動を。それさえ気をつければ、ワクワクする体験が盛りだくさんの2026年上半期になるはずです。

牡牛座の2026年上半期の《仕事運》は？

仕事に活かせそうな資格を取得したり、講座に参加したりしておくと、周囲からの評価がアップしてチャンスも次から次へと舞い込んでくるように。同じポジションを狙うライバルからも、一歩リードすることができるでしょう。星からの後押しがあるので、苦手意識があることでもすぐにコツをつかめるはず。思いきってチャレンジしてみて。

チームで取り組む場合は、報・連・相を徹底することが成功の秘訣。ささいなことでも、きちんと情報共有するよう心がけましょう。あなたの報告のおかげでトラブルを未然に防げたり、面白い企画ができたりするはず。また、チームのまとめ役として活躍できる暗示も。困っている人にはあなたから積極的に声をかけ、取り残される人がいないようにしましょう。

牡牛座の2026年上半期の《健康運》は？

いろいろなことに興味をもち、フットワークも軽くなる2026年上半期のあなた。目の前の楽しいことに夢中で、体からのSOSのサインを聞き逃してしまいやすいので注意しましょう。とくに咳やくしゃみが出たら、疲れで不調が出始めている合図。無理をせず、ゆっくり休むようにしましょう。

喉を乾燥させないという観点からも、外出する際にはマスクをつけたほうが安心です。また、今注目を集めているダイエットや健康法のなかに、あなたに合うものがあるかも。ただしどんなものを試す場合も、情報源をチェックすることを忘れないように。問題なさそうであれば、思いきってチャレンジしてみましょう。体の不調がなくなり、ますます活動的になれそうです。

牡牛座の2026年上半期の《人間関係》は？

コミュニケーション運が快調な2026年上半期。どんな人ともソツなく交流できるので、人脈を一気に広げていけそうです。とくに、共通の趣味などを通じて新しい縁に恵まれる可能性大。フットワークを軽くして、サークル活動やオフ会などには積極的に参加を。気の合う人を見つけられるでしょう。

会話術を磨くことで気になる人を振り向かせたり、まわりの人を味方につけたりすることができるように。政治経済や世界情勢、最新の流行などありとあらゆる分野の情報を押さえておいて。どんな話題にもついていけるようになり、一目置かれるようになるでしょう。いろいろな人が、「あなたと一緒にいると会話が弾んで楽しい！」と感じてくれるはずです。

牡牛座の2026年上半期の《金運》は？

いろいろなことにチャレンジしたり、友人などと交流したりする機会が多いので、支出額は増加傾向に。ただ、どれもあなたの生活を充実させるために必要な経費なので、無理に出費を抑える必要はなし。その代わり、得られた知識や経験をどうにかマネタイズできないか、常に考えるクセをつけておきましょう。すると、いいアイデアが思い浮かんで、それをきっかけに副収入を得られるようになるかもしれません。

お金の管理や運用方法について勉強しておくのもおすすめ。飲み込みが早い2026年上半期のあなたですから、すぐに知識を身につけ、実際に活かして収入をアップさせることができるでしょう。アプリなどで収支を管理し、お金の流れを把握するのも吉。

