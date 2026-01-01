内田理央、黒タイツ×ロングブーツで圧巻脚線美「綺麗すぎる」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の内田理央が12月31日、自身のInstagramを更新。黒タイツとロングブーツのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳女優「スタイル抜群」黒タイツから圧巻脚線美
内田は「2025年もありがとう。らぶゆー」と綴り、リボンがあしらわれた黒ジャケット姿を投稿。ミニ丈のボトムスには黒のタイツとロングブーツを合わせ、真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つ、モノトーンコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」「脚のラインが本当に綺麗」「モノトーンコーデがおしゃれ」「かっこいいのに可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆内田理央、モノトーンコーディネート披露
◆内田理央の投稿に反響
