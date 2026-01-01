1児の母・木村文乃、具だくさんのお雑煮・正月料理披露「豪華すぎる」「彩り豊か」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の木村文乃が1月1日、自身のInstagramを更新。手作りの正月料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「完成度すごい」豪華すぎる正月メニュー
木村は「明けましておめでとうございます！2026年もどうぞよろしくお願いします」と挨拶し、新年の食卓を公開。大根、蓮根、人参、手羽元、焼きサケ、紅白もちなどが入った具沢山のお雑煮や手巻き寿司、数の子、かまぼこ、伊達巻きなどが並んだメニューを披露した。
「今回は直前まで予定がどうなるかわからなかったのでお節は来年に」とおせちは作らなかったことを明かし、「今年こそはお雑煮を盛り盛りにしないって思ってたのに結局こうなってしまう」と振り返っていた。
この投稿にファンからは「具だくさんで美味しそう」「完成度すごい」「豪華すぎる」「食欲そそる」「彩り豊か」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「完成度すごい」豪華すぎる正月メニュー
◆木村文乃、手作りの正月料理公開
木村は「明けましておめでとうございます！2026年もどうぞよろしくお願いします」と挨拶し、新年の食卓を公開。大根、蓮根、人参、手羽元、焼きサケ、紅白もちなどが入った具沢山のお雑煮や手巻き寿司、数の子、かまぼこ、伊達巻きなどが並んだメニューを披露した。
◆木村文乃、手料理に反響
この投稿にファンからは「具だくさんで美味しそう」「完成度すごい」「豪華すぎる」「食欲そそる」「彩り豊か」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】