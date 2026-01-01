人気インフルエンサーの山本月（るな、28）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

「新年あけましておめでとうございます」と書き出し、「ご報告が遅くなりましたが、このたび無事に第一子となるとっても可愛い娘が誕生しました」と第1子女児を出産したことを報告。「陣痛約6時間の安産で、母子ともに元気に過ごしています。すでに退院し、今はお家での生活がスタートしました」とつづった。

「10カ月間、一心同体で過ごしてきて「早く会いたい」とずっと思っていたので、生まれた瞬間の感動は人生で初めての感情で一生忘れない瞬間になりました」と思いをはせた。

「入院中は夫が毎日一緒に泊まってくれて、夜もずっと寝かしつけを担当してくれました。退院後も夜間はパパがフルで対応してくれていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。おかげで沢山寝れています笑」と夫の奮闘も明かした。

「これからは家族3人とティチャでたくさん思い出を作りながら笑顔あふれる一年にしていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします」などと記した。

山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。かつてE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーとして活動。現在はインフルエンサー、YouTuberとして活動している。今年8月に結婚を発表し、第1子妊娠を報告していた。