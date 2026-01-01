Mrs. GREEN APPLE「フェーズ3」幕開け 第1弾の楽曲を早くも発表 1・12リリース
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3の幕開けとなるきょう1月1日、早くもフェーズ3開幕後の第1弾の楽曲となるデジタルシングル「lulu.」（読み：ルル）を1月12日にリリースすると発表した。
【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ
『第67回 輝く！日本レコード大賞』では「ダーリン」で史上初の バンドでのレコード大賞三連覇を達成し、大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリを飾ったばかり。
「lulu.」といえば、昨年10月から12月にかけて開催した55万人を動員した自身最大の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の会場で、“愛しのluluへ”の書き出しではじまる手紙形式のフライヤーが配布され、ファンの間ではさまざまな考察や憶測がSNS上で飛び交っていた。
また、けさの新聞には、“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ”という言葉と“lulu. 2026.1.12”という情報のみが掲載されていた。それらはフェーズ3開幕後最初の楽曲リリースへの布石だった。
元日の午後3時からは、ミセスのスペシャルプログラムとして『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』がYouTubeで生配信される。
【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ
『第67回 輝く！日本レコード大賞』では「ダーリン」で史上初の バンドでのレコード大賞三連覇を達成し、大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリを飾ったばかり。
また、けさの新聞には、“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ”という言葉と“lulu. 2026.1.12”という情報のみが掲載されていた。それらはフェーズ3開幕後最初の楽曲リリースへの布石だった。
元日の午後3時からは、ミセスのスペシャルプログラムとして『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』がYouTubeで生配信される。