L′Arc-en-Ciel、結成35周年のアニバーサリーイヤーの幕開けを宣言

L’Arc-en-Cielが、新年のスタートとともに、結成35周年のアニバーサリーイヤーの幕開けを宣言。10月から、ファン待望の『35th L’Anniversary TOUR』を開催することも明らかとなった。

■『35th L’Anniversary』特設サイトがオープン

2026年に結成35周年を迎える、L’Arc-en-Ciel。2026年1月1日0時に『35th L’Anniversary』特設サイトがオープン。さらに、読売新聞全国版（朝刊）にて35周年記念の全面広告を掲載し、新年の始まりと共にアニバーサリーイヤーの幕開けを告げた。

前述の『35th L’Anniversary TOUR』は、10月9日・11日・12日の東京・国立代々木競技場第一体育館 3daysを皮切りに、全国7ヵ所16公演を実施。公演の詳細、FCチケット先行受付スケジュール等は後日、公式サイトおよび35th特設サイトにて発表される。

去る2025年1月に東京ドームにて『L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-』が、2days限定で行われたが、ツアーを開催するのは2024年の『L’Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』以来、約2年半ぶりとなる。

また、35周年を記念した動画コンテンツ『L’Archive』も1月1日0時より始動。L’Arc-en-Cielがこれまでファンと共に歩んできた軌跡を、数々のLIVE映像を通して振り返り、SNSで楽しめるアーカイヴ企画となっている。

『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary Year』の今後の続報に、ぜひ注目しよう。

■ライブ情報

『35th L’Anniversary TOUR』

10/09（金）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/11（日）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/12（月祝）東京・国立代々木競技場第一体育館

10/31（土）福岡・マリンメッセ福岡 A館

11/01（日）福岡・マリンメッセ福岡 A館

11/21（土）愛知・IGアリーナ

11/22（日）愛知・IGアリーナ

11/28（土）神奈川・横浜アリーナ

11/29（日）神奈川・横浜アリーナ

12/12（土）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

12/13（日）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

12/16（水）大阪・大阪城ホール

12/17（木）大阪・大阪城ホール

12/24（木）東京・有明アリーナ

12/26（土）東京・有明アリーナ

12/27（日）東京・有明アリーナ

