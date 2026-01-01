Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。2026年の幕開けにふさわしい1枚を公開し、ファンの注目を集めている。

■光に向かって並ぶ、Snow Man9人の後ろ姿

投稿された写真には、広大な会場のステージ上に立つSnow Man9人のシルエットが写し出されている。

天井いっぱいに広がるドーム空間の中央から強い光が差し込み、その光に向かって並ぶメンバーの後ろ姿が印象的な1枚だ。

ステージの床に長く伸びる影や会場の空気感が、静けさの中に確かな力強さを感じさせる。

■「俺たちSnow Man!!!!!!!!!」力強いメッセージ

佐久間は「2026年も、俺たちSnow Man!!!!!!!!! 9人をよろしくお願いします(^^)」と新年の挨拶を添え、グループへの強い想いをストレートに表現。メンバーを思わせるように、9つの「！」を並べた。

絆あふれる投稿に、ファンからは「後ろ姿だけで泣ける」「9人の背中がかっこいい」「2026年もついていく」「最高すぎる」「素敵な写真」「ライトが日の出みたいになってる」などの声が寄せられている。

