¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤¬£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö·«¤ê¾å¤²½ÐÈ¯¡Ê·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÆ¬¥Á¡¼¥àÄÌ²á¤«¤é°ìÄê»þ´Ö°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ·Ñ½ê¤ÇÁ°¤Î¶è´Ö¤ÎÁö¼Ô¤¬ÅþÃå¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼¡¤Î¶è´Ö¤ÎÁö¼Ô¤ò½ÐÈ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î·«¤ê¾å¤²½ÐÈ¯¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃæ·Ñ½ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶¶è¤Î°²¥Î¸Ð¡Ë¤Ç¤Î¡Ö°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡±ýÏ©¤Î£±°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é£±£°Ê¬°ÊÆâ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë±þ¤¸¤Æ»þº¹½ÐÈ¯¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï±ýÏ©£±°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£±£°Ê¬¸å¤ËÆ±»þ½ÐÈ¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Îã¤òÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¡Ê¿Þ¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç£ÄÂç¡¢£ÅÂç¡¢£ÆÂç¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡££ÄÂç¤Ï£±°Ì¤«¤é£±£°Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤é¡¢ÉüÏ©¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥àº¹¡Ê£¹Ê¬£µ£°ÉÃ¸å¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢£ÅÂç¤È£ÆÂç¤Ï£±°Ì¤È¤Îº¹¤¬£±£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤ê£±£°Ê¬ÃÙ¤ì¤Î£¸»þ£±£°Ê¬¤ËÆ±»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡££ÄÂç¤Ï±ýÏ©¤Ç¡¢£ÅÂç¤Ë£±Ê¬¡¢£ÆÂç¤Ë£³Ê¬¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï£ÄÂç¤ÎÁö¼Ô¤¬Áö¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£±£°ÉÃ¸å¤Ë¡¢£ÅÂç¤È£ÆÂç¤¬Æ±»þ¤Ë¶î¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»Ì¾¤Ë¡ÖÀÆ¡×¤Ê¤É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó£±£°£±²óÂç²ñ¤ÎÉüÏ©°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£±£µ°Ì°Ê²¼¤Î£·¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£µÇ°Âç²ñ¤Ç½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤¿£²Ç¯Á°¤ÎÂè£±£°£°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬±ýÏ©¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ»þ´Ö£±£¸Ê¬£±£³ÉÃ¤ÇÁö¤ê¡¢£·°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤¬£¹Ê¬£µ£µÉÃº¹¡££¸°Ì¤ÎÂçÅìÊ¸²½Âç¡Ê£±£°Ê¬£´£±ÉÃº¹¡Ë°Ê²¼¤Î£±£¶¥Á¡¼¥à¤¬°²¥Î¸Ð¤òÉüÏ©°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¤«¤±¤È¼ÂºÝ¤ÎÁí¹ç½ç°Ì¤ÎÈ½ÊÌ¤¬Ê£»¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë