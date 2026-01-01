女優の杏花（26）が1日放送の「しゃべくり007×上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」（前8・00）に出演。昨年話題となったドラマ出演時に参考にしたという人気タレントを明かす場面があった。

昨年話題となったドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で竹内涼真演じる海老原勝男の部下の社員・南川あみなを演じた杏花。バラエティーは初出演と言い、着物姿で「凄い緊張しているんですけど」と打ち明けた。

それでも「上田と女が吠える夜」について「大好きで、毎週拝見させていただいているんですけど、竹内さんの部下を演じた時に、ちょっと価値観が曲がった主人公に対して、物申すじゃないんですけど、ツッコミを入れるっていう役どころだったので、凄い参考にさせてもらっていました」と頭を下げた。

これにタレントの大久保佳代子、アンミカら共演者らは大興奮。ファーストサマーウイカが「特に？誰？誰？」とさらに切り込むと、杏花は「若槻さん」と若槻千夏の名前を挙げた。

これに若槻は「ヤダ〜！えーっ！ヤダ〜！私がモデル？」と大喜び。杏花が「モデルというか…」と説明しようとすると、若槻は「モデルっていうことでいいんだよね！」とすぐさま制して笑わせた。