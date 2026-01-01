12月31日、Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。

新年に向けて、ファンへメッセージを綴りました。



【写真を見る】【 Number_i ・平野紫耀 】 「ありがとう2025」「26年もよろしく！」 神宮寺勇太 & 岸優太との３ショットも公開





平野紫耀さんは「ありがとう2025」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、平野紫耀さんの様々なシチュエーションでのオフショットが見て取れます。神宮寺勇太さん、岸優太さんとの３ショットも投稿されています。







続けて「ありがとうございました！ 26年もよろしく！」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「思い出写真たくさんありがとう！！！ 最高に幸せな1年でした！ iLYsになれて、毎年最高の幸せ更新させてくれてありがとう！！ 2026年も大好きです！！！」・「2025年もありがとう❤ 最高に楽しかったよー！2026年も世界で1番大好き❤❤❤」・「こうして沢山のオフショットを見せてくれてありがとう❤あっという間の一年でしたがこんなに色々なお仕事をこなしてiLYsを笑顔にしてきたんですよね❤ 心からありがとうと言いたい❤❤❤」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】