第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

大会では「繰り上げ出発（繰り上げスタート）」のルールがある。先頭チーム通過から一定時間以上の差をつけられたチームについて、中継所では前の区間の走者が到着しないうちに次の区間の走者を出発させるもので、交通規制などへの配慮から定められているルールだ。たすきをつなげられなかったチームの無念さがにじみ、駅伝ファンの共感を呼ぶ場面でもある。

各中継所での繰り上げ時間は、以下の通り。

・往路１〜２区の鶴見、２〜３区の戸塚では先頭走者通過から１０分。

・往路３〜４区の平塚と４〜５区の小田原は１５分。

・復路すべての中継所は２０分。

９４回大会（２０１８年１月）までは、往路の平塚と小田原の中継所は繰り上げ時間が２０分だったが、９５回大会から１５分に短縮された。

テレビの中継映像などで、チーム名に「繰」などのマークがつけられることがある。実際のレースでは、繰り上げスタートしたチームも、順調にたすきリレーをしてきたチームも一緒に走るので、走っているうちに、繰り上げスタートしたチームのランナーが、順調にたすきリレーをしてきたチームのランナーを追い抜くこともある。見た目では追い抜いていても、全選手の合計タイムで決める順位では負けている可能性もあり、繰り上げスタートしたチームが分かるようにマークを添えている。

繰り上げ出発には、復路の「一斉スタート」もあるが、これは往路でトップと１０分を超えるタイム差を付けられたチームが、翌日の復路で文字通り、一斉に走り出す、という仕組みだ。

中継所での繰り上げスタートは、チーム間の差が広がる復路で見られることが多いが、往路でもある。最近では２０１９年の第９５回大会で、大東文化大が１区のスタート直後に走者が転倒するアクシデントが発生。鶴見中継所では何とかタスキをつないだが、戸塚中継所では間に合わず、繰り上げスタートに。また、小田原中継所では関東学生連合チームが繰り上げスタートとなった。

繰り上げ出発のたすきは、主催者が用意する黄色と白色のストライプのものを使用するが、５区と１０区については、各チーム独自のたすきを使用する。各校のたすきに敬意をはらい、「フィニッシュの瞬間には母校のたすきを付けて走ってもらおう」という配慮が込められている。（デジタル編集部）