クリスマスの朝の礼拝に参加したカミラ王妃＝2025年12月25日/Samir Hussein/WireImage/Getty Images

ロンドン（CNN）英カミラ王妃はこのほど、10代の頃に列車で見知らぬ人物に襲われ、「反撃」を余儀なくされた経験について初めて公の場で言及した。

カミラ王妃は12月31日放送のBBCラジオ4の番組で、「10代の頃に列車で襲われた」と振り返り、「忘れかけていたが、当時とても大きな怒りを覚えたことは覚えている」と語った。

「相手は知らない人物だった。本を読んでいたところ、この少年というか男に襲われ、反撃した」（カミラ王妃）

カミラ王妃はさらに、列車を降りた後、母親から髪が「逆立っている」理由や、コートのボタンが取れている理由を尋ねられたことを明かし、身体的な襲撃だったことを示唆した。

加害者の身元は不明。当時は「年配の男」だと思ったものの、「たぶん私よりそれほど年上ではなかった」という。

襲われた記憶は「非常に長い間、頭の片隅に隠れていた」とも語った。

カミラ王妃は今回、女性への暴力に関するラジオ討論の中でこの出来事を明かした。討論にはこのほか、妻と娘2人を娘の元交際相手に殺害されたBBCコメンテーターのジョン・ハントさんや、ハントさん夫妻の残された娘も加わった。

列車内で起きた襲撃の詳細については以前、英紙タイムズの元王室担当記者バレンタイン・ロー氏が刊行した著書の抜粋の中で紹介されていた。

本の発売時、王室は公式声明を出していなかった。