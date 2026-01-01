BAND-MAID、全公演ソールドアウトの2025年ツアーファイナル公演よりお給仕映像公開
BAND-MAIDが、2026年の新年早々に新たなお給仕(ライブ)映像をYouTube上に公開した。
「without holding back」は、2021年にリリースしたBAND-MAIDの楽器隊によるインストゥルメンタル楽曲。2021年の全日本大学eスポーツ対抗戦の公式アンセムにも選ばれ、昨年大ヒットしたTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』の原作内では、演奏曲として登場している。
今回の映像は、2025年12月7日に開催された＜BAND-MAID TOUR 2025 FINAL＞東京ガーデンシアターでの映像となっており、SAIKI(Vo)がキーボードとして参加。原曲に新たなアレンジが加えられ、メンバー全員での初披露ともあいまり、会場は熱狂に包まれた。
BAND-MAIDは半年以上をかけて開催した＜BAND-MAID TOUR 2025＞で、全国17公演の全公演をソールドアウト。年末には国内最大級の年末音楽フェス＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞にも初出演し、超満員のオーディエンスと共に2025年を締めくくり、確固たる国内での人気を証明している。
国内での実績を提げ、ワールドツアー開催を2026年に控えており、先日台湾の人気フェス＜大港開唱Megaport Festival＞に初めて出演することも発表された。
2026年開始早々のお給仕映像公開でエンジン全開を証明しており、今後も目が離せない。
ライブ情報
＜大港開唱Megaport Festival＞
開催日程：2026年3月21日(土)、22日(日)
※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります
詳細：https://megaportfest.com/
＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞
開催地：ASIA、EUROPE、NORTH AMERICA
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1019187
＜BAND-MAID番外編お給仕 “Sessions Selection”＞
日時・会場
2026年2月11日(祝水)・LINE CUBE SHIBUYA
2026年2月21日(土)・なんばHATCH
・チケット情報
オフィシャル抽選先行
受付期間：12月26日(金)12:00〜2026年1月4日(日)23:59
国内URL https://l-tike.com/bandmaid/
海外URL https://l-tike.com/st1/bandmaid2026-en
