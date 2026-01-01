広島・中嶋淑乃

写真拡大

◆女子サッカー　皇后杯決勝　ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）

　ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。

　広島は前半３１分、左サイドのＭＦ小川主将からのパスを、中央でＦＷ李誠雅（り・そんあ）が左足でゴール上に突き刺し、先制した。後半６分には、広島がＰＫのチャンスを得たが、ＦＷ上野の右を狙ったキックをＩＮＡＣ・ＧＫ大熊が横っ飛びセーブ。

　後半２１分、ＩＮＡＣ神戸が同点に追いついた。ＭＦ成宮のラストパスから最後はＦＷ久保田真生が押し込んで試合を振り出しに戻した。

　同点で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島は上野のパスを受けたＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを挙げ、２―１で制した。

　一方のＩＮＡＣ神戸は、２大会ぶり８度目の優勝を狙ったが、後半立ち上がりにＤＦ三宅主将が負傷交代するアクシデントもあり、あと一歩及ばなかった。

　広島ＦＷ中嶋淑乃は試合後のＴＶインタビューで興奮気味にコメント。「めちゃくちゃうれしい。（得点場面は）スペースが空いていたので入り込んで思いきり足を振った。体力的にも延長がきつかったので、ワンチャンスを狙っていた。チームに優勝をもたらしたかったという思いで蹴った。（サポーターへ）今日もホームのような雰囲気を作ってくれて、ありがとうございます」と応援へ感謝した。

　

　◆両チームスタメン

　▼ＩＮＡＣ神戸

　ＧＫ　大熊茜

　ＤＦ　井出ひなた

　　　　太田美月

　　　　三宅史織（Ｃａｐ）

　　　　桑原藍

　ＭＦ　成宮唯

　　　　大熊環

　　　　山本摩也

　ＦＷ　水野蕗奈

　　　　吉田莉胡

　　　　久保田真生

　監督…宮本ともみ

　▼広島

　ＧＫ　石田ひなは

　ＤＦ　島袋奈美恵

　　　　嶋田華

　　　　市瀬千里

　　　　藤生菜摘

　ＭＦ　柳瀬楓菜

　　　　渡辺真衣

　　　　小川愛（Ｃａｐ）

　ＦＷ　李誠雅

　　　　上野真実

　　　　中嶋淑乃

　監督…赤井秀一