◆女子サッカー 皇后杯決勝 ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）

ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。

広島は前半３１分、左サイドのＭＦ小川主将からのパスを、中央でＦＷ李誠雅（り・そんあ）が左足でゴール上に突き刺し、先制した。後半６分には、広島がＰＫのチャンスを得たが、ＦＷ上野の右を狙ったキックをＩＮＡＣ・ＧＫ大熊が横っ飛びセーブ。

後半２１分、ＩＮＡＣ神戸が同点に追いついた。ＭＦ成宮のラストパスから最後はＦＷ久保田真生が押し込んで試合を振り出しに戻した。

同点で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島は上野のパスを受けたＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを挙げ、２―１で制した。

一方のＩＮＡＣ神戸は、２大会ぶり８度目の優勝を狙ったが、後半立ち上がりにＤＦ三宅主将が負傷交代するアクシデントもあり、あと一歩及ばなかった。

広島ＦＷ中嶋淑乃は試合後のＴＶインタビューで興奮気味にコメント。「めちゃくちゃうれしい。（得点場面は）スペースが空いていたので入り込んで思いきり足を振った。体力的にも延長がきつかったので、ワンチャンスを狙っていた。チームに優勝をもたらしたかったという思いで蹴った。（サポーターへ）今日もホームのような雰囲気を作ってくれて、ありがとうございます」と応援へ感謝した。

◆両チームスタメン

▼ＩＮＡＣ神戸

ＧＫ 大熊茜

ＤＦ 井出ひなた

太田美月

三宅史織（Ｃａｐ）

桑原藍

ＭＦ 成宮唯

大熊環

山本摩也

ＦＷ 水野蕗奈

吉田莉胡

久保田真生

監督…宮本ともみ

▼広島

ＧＫ 石田ひなは

ＤＦ 島袋奈美恵

嶋田華

市瀬千里

藤生菜摘

ＭＦ 柳瀬楓菜

渡辺真衣

小川愛（Ｃａｐ）

ＦＷ 李誠雅

上野真実

中嶋淑乃

監督…赤井秀一