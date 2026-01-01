【女子サッカー】広島がＦＷ中嶋の劇的決勝ゴールでＩＮＡＣ神戸を２―１で下し初Ｖ「ワンチャンスを狙っていた」…元日国立決戦制す
◆女子サッカー 皇后杯決勝 ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）
ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。
広島は前半３１分、左サイドのＭＦ小川主将からのパスを、中央でＦＷ李誠雅（り・そんあ）が左足でゴール上に突き刺し、先制した。後半６分には、広島がＰＫのチャンスを得たが、ＦＷ上野の右を狙ったキックをＩＮＡＣ・ＧＫ大熊が横っ飛びセーブ。
後半２１分、ＩＮＡＣ神戸が同点に追いついた。ＭＦ成宮のラストパスから最後はＦＷ久保田真生が押し込んで試合を振り出しに戻した。
同点で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島は上野のパスを受けたＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを挙げ、２―１で制した。
一方のＩＮＡＣ神戸は、２大会ぶり８度目の優勝を狙ったが、後半立ち上がりにＤＦ三宅主将が負傷交代するアクシデントもあり、あと一歩及ばなかった。
広島ＦＷ中嶋淑乃は試合後のＴＶインタビューで興奮気味にコメント。「めちゃくちゃうれしい。（得点場面は）スペースが空いていたので入り込んで思いきり足を振った。体力的にも延長がきつかったので、ワンチャンスを狙っていた。チームに優勝をもたらしたかったという思いで蹴った。（サポーターへ）今日もホームのような雰囲気を作ってくれて、ありがとうございます」と応援へ感謝した。
◆両チームスタメン
▼ＩＮＡＣ神戸
ＧＫ 大熊茜
ＤＦ 井出ひなた
太田美月
三宅史織（Ｃａｐ）
桑原藍
ＭＦ 成宮唯
大熊環
山本摩也
ＦＷ 水野蕗奈
吉田莉胡
久保田真生
監督…宮本ともみ
▼広島
ＧＫ 石田ひなは
ＤＦ 島袋奈美恵
嶋田華
市瀬千里
藤生菜摘
ＭＦ 柳瀬楓菜
渡辺真衣
小川愛（Ｃａｐ）
ＦＷ 李誠雅
上野真実
中嶋淑乃
監督…赤井秀一